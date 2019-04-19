Наше Подмосковье. Вместе лучше!

Московская область завершает последние приготовления к общеобластному субботнику. Планируется, что завтра, 20 апреля, в нем поучаствует до 700 тысяч человек.

«МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ВСТРЕТИМ В ЧИСТОМ ПОДМОСКОВЬЕ»

Собственно говоря, в Подмосковье сейчас идет месячник благоустройства, который начался в первые же теплые дни весны - еще 30 марта. Тогда на своей странице в Инстаграме губернатор Московской области Андрей Воробьёв (@andreyvorobiev) написал: «У нас начался месячник благоустройства. Готовимся к лету!» Во многих муниципалитетах прошли парады коммунальной техники и специалисты начали приводить населенные пункты после зимы в порядок.

Вместе лучше!

Разумеется, большую часть работ по благоустройству выполняют работники коммунальных служб - с помощью спецтехники отмывают улицы, моют заборы и фасады зданий, обрезают сухостой и вывозят мусор. Но на многих участках требуется и помощь самих жителей. Прибраться во дворах, высадить на клумбах цветы и деревья, привести в порядок детские площадки.

- Традиционно субботник проходит на очень высоком организационном уровне, и я очень благодарен жителям, которые выходят и реально помогают навести порядок, - сказал Андрей Воробьёв. - Я очень надеюсь, что майские праздники, День Победы мы встретим в чистом, благоустроенном, радующем глаз Подмосковье - начиная с подъездов и заканчивая нашими лесами, общественными пространствами.

Конкретно

Стоит отметить, что в этом году в каждом муниципалитете списки участков, где нужно прибраться, впервые составлялись с помощью портала «Добродел» (dobrodel.mosreg.ru). С 28 марта по 18 апреля Министерство благоустройства Мособласти проводило здесь народное голосование. Жители могли выбрать ту или иную территорию, которую нужно включить в план будущего субботника. Все объекты, набиравшие больше 30 голосов, автоматически попадали в списки.

МУЗЫКА, МАСТЕР-КЛАССЫ И 27 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ

Традиционно основными площадками для трудового десанта станут дворы жилых домов (их более 12 тысяч) и городские парки. В парках во время уборки территории будет играть музыка (например, в Пестовском парке Балашихи пройдет целое шоу в антураже фильма «Стиляги»), а в специальных зонах можно будет подкрепиться пирожками, запивая их горячим чаем. Фитнес-клубы проведут здесь различные спортивные программы. А для маленьких участников субботника пройдут мастер-классы. Например, их научат, как делать кормушки для птиц, или расскажут о второй жизни, казалось бы, ненужных вещей.

Только цифры

А еще в парках будут сажать кусты (сирень, кизильник) и деревья (липы, рябины, остролистный клен). Всего в течение месячника благоустройства планируют высадить более 27 тысяч саженцев.

Кроме того, впервые субботник затронет и территорию вылетных автомагистралей от МКАД до Малого бетонного кольца. Участки для этого определили в 21 муниципалитете. Помимо собственно уборки накопившегося за зиму мусора, здесь также будут сажать деревья и кустарники.

Инструкция по применению

КСТАТИ

Призы за фото

А еще среди участников подмосковного месячника благоустройства проводится фотоконкурс. В нем принимают участие снимки с хэштегом #ГрязиНет, выложенные в Instagram с 11 по 28 апреля. Формат: снимок определенного участка до уборки и после. Итоги подведут 30 апреля на странице министра благоустройства МО Михаила Хайкина @mikhailkhaykin. Авторы лучших фото в номинациях «Самое массовое фото», «Креативное фото» и «Лучшее семейное фото на субботнике» получат призы.