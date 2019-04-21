В парке Победы открылась площадка для игры в лазертаг

Когда мне предложили «пошли постреляем в Парке Победы», я не сразу поняла о чем речь.

- Там тир открыли? - уточняю.

- Нет, площадку для лазертага. Прямо классная такая зона для «войнушки». Оформили в милитари-стиле — с землянками и укрытиями, - рассказывал восхищенный знакомый.

Что такое лазертаг, (читайте условия игры ниже) я не знала, но никакая спецподготовка и не нужна. Играют в него и взрослые, и дети. Беру удобные кроссовки, одежду и вперед. В интернете вычитала, что изначально лазерная система стрелковой подготовки была разработана в США, позже в Советском Союзе для подготовки военнослужащих Вооруженных Сил СССР. Это спустя годы облегченные версии лазерного оружия и датчиков создали для развлечения.

Изначально все в равных условиях: у всех есть оружие, 12 обойм по 30 патронов, 4 «жизни»Фото: Алиса ТИТКО

- Сейчас мы вас разделим на команды - "Синяя" и "Красная". Соответствующими цветами у вас будут ленты на оружии и лампочки на голове, - объясняет инструктор Виктор.

Одновременно на «поле боя» могут быть 24 человека. У нас были команды по восемь человек. Изначально все в равных условиях: у всех есть оружие, 12 обойм по 30 патронов, 4 «жизни». Вроде бы все понятно. Стрелять надо в голову противника - точнее в датчики, которые у него на повязке.

- Итак, в бой! - командует инструктор.

Начинаем стрелять, только и слышно «ранен», «возвращаюсь на базу». Поднимаю голову из-за баррикады, и уже у меня на голове вибрирует повязка. Бегу на базу за лекарствами и снова в бой. После нескольких «ранений» я поняла, что буду снайпером. Стрелять и прятаться за мешки - тоже отличный вариант помочь команде. Каждый бой шел по 10-15 минут, после объявляли победителя. Наша команда выиграла два боя.

- Вроде бы не бегали сильно, а вся мокрая, - говорю инструктору после игры.

- Поэтому мы советуем брать с собой сменные футболки, штаны. Переодеться есть где, - говорит Виктор.

Одновременно на «поле боя» могут быть 24 человекаФото: Алиса ТИТКО

Стоит понимать, что сейчас лазертаг обрел все черты экстремального спорта: команде нужна высокая сплоченность, стратегия для игры и понимание лазерного боя. Но даже, если не придавать такой осознанности игре и быть «убитым» в бою, то все равно готовьтесь, что потребуется физическая выносливость - в этот день смело сможете пропустить тренировку в спортзале.

Что такое лазертаг?

Командная игра с использованием специального оборудования: бластера-автомата и специальных датчиков, закрепленных на одежде и голове игроков. В ходе игры обычно разыгрывают сценарии «стенка на стенку», «захват флага» и другие. «Поражение» игрока происходит путем регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами), закрепленными на одежде или на специальном жилете и повязке.

Где: ул. Братьев Фонченко, 7. Нужно идти к площадке военно-морского флота. Ближайшая станция метро "Минская".

Когда: ежедневно с 10.00 до 20.00, по предварительной записи по телефону 8 (999) 978-09-61.

Стоимость: в будни - 500 рублей/час, в выходные – 700 рублей/час.

Лазертаг обрел все черты экстремального спортаФото: Алиса ТИТКО

Кстати

Где еще поиграть в лазертаг в Москве:

- «Девять жизней», Шоссе Энтузиастов, 56 или Шевелкино-4 (открытая площадка). Стоимость: 500 рублей/час (в будние дни), 700 рублей/час (в выходные дни);

- сеть «Сosmozar», Головинское шоссе, 5 (метро «Водный стадион), Проспект Мира, 211 (метро «ВДНХ»), Ореховый бульвар, 14к3 (метро «Домодедовская»). Стоимость: от 90 рублей с участника, 490 рублей (безлимит по воскресеньям);

- «Лабиринт», Кутузовский проспект 12, строение 1 (метро «Выставочная»). Стоимость: 800-2000 рублей/чел.