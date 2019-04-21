В Москву идет лето: воздух прогреется до 25 градусов тепла к середине недели

Отличная новость. Уже через пару дней в столице установится поистине летняя погода. Нетерпеливый июнь накроет Москву до следующего воскресенья, после чего температура вернется к привычным показателям.

- Резкое потепление объясняется приходом скандинавского антициклона, - рассказал «КП» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Его центр расположен как раз рядом с Москвой. Это гарантирует малооблачную, сухую и очень теплую погоду с температурным фоном на 7-9 градусов выше климатической нормы. Ночами будет от +3 до +8. Днем - в условиях солнечной погоды - к середине недели воздух прогреется до +25 градусов по Цельсию. Что соответствуют показателям конца мая - начала июня.

В общем, дождались. Свитера и пальто можно спрятать в шкаф. А вместо них достать блузки, рубашки, бриджи и пуловеры.

Но, правда, с приближением Пасхи (28 апреля) погода вновь станет неустойчивой. Мимо нас пройдет холодный фронт, а вместе с ним и скоротечные ливни, которые собьют спесь с летнего тепла.

- Хотя это будет нормальная температура - добавил Тишковец, - ночью до +7, днем - до +18.

Кстати, лето ожидается тоже хорошим. Долгосрочные прогнозы по этому поводу относительно позитивные. Температура в мае и июне будет соответствовать норме. А в июле и августе превышать ее - на один-два градуса.