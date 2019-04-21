В Москве изменятся автобусные маршруты сразу в девяти округах
Многие регулярные рейсы будут временно ездить по новым маршрутам 27 и 28 апреля, а также 4, 5, 7 и 9 мая. Кроме этого, в девяти столичных округах организуют дополнительные автобусы.
Как рассказали «КП» в «Мосгортрансе», это связано с массовым посещением кладбищ (накануне Пасхи) и мероприятиями в честь празднования Дня Победы (74-я годовщина).
По субботам - 27 апреля и 4 мая
Дополнительные автобусы до кладбищ
- №Э «Метро «Рязанский проспект» - метро «Кузьминки» - с остановкой у Кузьминского кладбища;
- №Э «Метро «Юго-Западная» - Востряковское кладбище» - с остановкой у станции метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;
- №Э2 «Станция Щербинка - Щербинское кладбище»;
- №531 «Метро «Теплый Стан» - санаторий «Десна» (до кладбища Ракитки).
Кроме этого, автобусы №706 и 760 будут ехать до 2-го Московского крематория, а на маршруте автобуса №871 организуются специальные рейсы от Троицка до Троицкого кладбища.
По воскресеньям - 28 апреля и 5 мая
Дополнительные автобусы
До Николо-Архангельского кладбища
№Э1, Э2 - от станции метро «Выхино» (с остановкой у Перовского кладбища);
№Э3 - от станции метро «Новокосино».
До Домодедовского кладбища
№510э - от станции метро «Домодедовская»;
№ Э2 - от деревни Колычево.
Маршрут №Д по территории Домодедовского кладбища в эти дни работать не будет.
До Щербинского кладбища
№ Э1 - от станций метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино»;
№ Э2 - от железнодорожной станции Щербинка с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки.
До Хованского кладбища
№ Э1 - от станции метро «Саларьево»;
№Э2 - от станции метро «Теплый Стан».
До Востряковского кладбища
№ Э1 - от станции метро «Юго-Западная»;
№Э2 - от станции метро «Озерная».
До Митинского и Красногорского кладбищ
№Э - от станции метро «Тушинская», платформы Трикотажная и метро «Пятницкое шоссе».
До Перепечинского кладбища
№ Э1 - от станции метро «Планерная»;
№ Э2 - от железнодорожной станции Сходня;
№ Э3 - от железнодорожной станции Лобня с промежуточной остановкой «Носово».
До Химкинского кладбища
№ Э - от станции метро «Речной вокзал»;
№ Э2 - от станции метро «Планерная».
До Долгопрудненского кладбища
№ Э1 - от станции метро «Речной вокзал», железнодорожной платформы Новодачная и станции Долгопрудная.
До Кузьминского кладбища
№Э - от станций метро «Кузьминки» и «Рязанский проспект».
До Люблинского кладбища
№ Э1 - от станции метро «Текстильщики»;
№Э2 - от станции метро «Люблино».
До Котляковского кладбища
№ 150э, 217э - от станции метро «Кантемировская»;
№150э - от станции метро «Каширская» и железнодорожной платформы Чертаново.
До Ракиток
№ 531э - от станции метро «Теплый Стан».
До Богородского (Ногинского) кладбища
№Э - от железнодорожной станции Электроугли.
До Зеленоградского Центрального кладбища
№ Э1 - от железнодорожной станции Крюково.
До Зеленоградского Северного кладбища
№ Э2 - от железнодорожной станции Крюково.
До Алабушевского кладбища
№ 24 - от железнодорожной станции Крюково.
Внимание! Остановка «Метро «Выхино» для автобусов №№79, 232, 247, 722, 747, 772, 821, 841, 855, 872, 893 и троллейбусов №№30, 64 отменяется. Посадка и высадка - на остановке «Вешняковская улица, 41».
Автобусы №№285, 615, 620 вместо станции метро «Выхино» будут следовать до остановки «Снайперская улица». Также остановка «Метро «Выхино» отменяется для автобуса №613. Посадка и высадка - на остановке «Снайперская улица».
Автобусы № № 821, 841, 855, 872, 893 будут следовать по Новоухтомскому шоссе, улице Молдагуловой и Вешняковской улице вместо магистрали Вешняки-Люберцы и Косинской улицы.
Остановка «Новокосино» (высадка) для троллейбуса №75 переносится на 500 метров назад и совмещается с остановкой «Салтыковская улица» для автобусов №№Э1, Э2, Э3, 706, 760.
Первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе для автобусов №№706, 760 при следовании от 2-го Московского крематория отменяется.
Автобусы №706 с начала движения будут следовать до 2-го Московского крематория. В сторону станции метро «Выхино» автобусы поедут по улице Старый Гай и Вешняковской улице (по аналогии с маршрутом-экспрессом). При следовании к метро «Выхино» организуются остановки: «Улица Старый Гай, 1», «Поликлиника», «Управа района Вешняки» . Остановка «Метро «Новокосино» при следовании к 2-му Московскому крематорию переносится к дому № 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище» , организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.
Автобусы №760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория. Посадка у метро «Щелковская» переносится на 50 метров назад – к дому 56 по Щелковскому шоссе. Остановка «Метро «Новокосино» в сторону 2-го Московского крематория переносится к дому 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище» , организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.
Маршрут автобуса №560 «Метро «Новокосино» - 2-й Московский крематорий» в эти дни работать не будет. Для проезда пользуйтесь экспрессами №№ Э1, Э2, Э3 и автобусами № 706, 760.
Отменяется остановка «Метро «Улица Академика Янгеля» для автобусов №№118, 249, 462, 668, 864, 906 и троллейбуса №40 по дублеру Варшавского шоссе при следовании из центра.
Остановки будут расположены:
- для автобуса №462 - на одноименной остановке автобусов №№241, 249, 668, 797 и троллейбуса №40 (у северного вестибюля метро) на дублере Варшавского шоссе;
- для автобусов №№118, 864, 906 - на одноименной остановке автобусов №№643, 675, 680, 682 на улице Академика Янгеля.
Маршрут автобуса № 906 продлевается до конечной остановки «Улица Академика Янгеля».
Автобусы №819 в сторону Щербинского кладбища вместо Молодцовского проезда поедут по улице Маршала Савицкого ( отменяются остановки «Тепличное хозяйство», «Садоводческое товарищество» и «Клубничные поля» ) .
Отменяется остановка «Метро «Теплый Стан» для автобусов №№235, С2 и троллейбусов №№72, 81 по Профсоюзной улице при следовании из центра. Посадка в автобусы №№235, С2 переносится на 240 метров вперед - за перекресток с улицей Теплый Стан, на действующую остановку автобусов №№37, 767, 781, 804.
Остановка «Метро «Тушинская» для автобуса №741 переносится на 100 метров вперед и совмещается с остановкой автобуса №Э.
Посадка и высадка у метро «Тушинская» для автобусов №№2, 210, 614, 631, 640 переносится к дому №13 по проезду Стратонавтов.
Автобусы №865 с начала движения будут следовать от Перепечинского кладбища до метро «Сходненская» вместо метро «Планерная» (после МКАД по улице Свободы, Химкинскому бульвару до станции метро «Сходненская»), при этом посадка в сторону Перепечинского кладбища - остается у метро «Планерная». В эти дни остановка «Метро «Планерная» для автобуса №865 переносится к дому №5 по Планерной улице и совмещается с остановкой автобуса №Э1.
Посадка в автобусы №№90, 200, 233, 283, 284, 851, 857, 958 переносится к дому №11 по Фестивальной улице (к северному вестибюлю) и совмещается с остановкой автобусов №№ 173, 199 для посадки.
Маршруты автобуса №№930, Д и троллейбуса №58 в эти дни работать не будут.
7 мая
Дополнительные маршруты до кладбищ
- №Э «Метро «Рязанский проспект» - м етро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
- №Э1 «Метро «Юго-Западная» - Востряковское кладбище»;
- №Э2 «Метро «Озерная» - Востряковское кладбище»;
- №Э2 «Станция Щербинка - Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки;
- №Э2 «Колычево - Домодедовское кладбище».
Автобусы № №706 и 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория.
В дополнение к маршрутам №№706 и 760 до Николо-Архангельского кладбища и 2-го Московского крематория организуется работа маршрута автобуса №560 (от станции метро «Новокосино»).
9 мая
Дополнительные автобусы до кладбищ
- №Э «Метро «Рязанский проспект» - Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;
- №Э «Метро «Юго-Западная» - Востряковское кладбище» с остановкой у метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;
- №Э2 «Станция Щербинка - Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки;
- №531к «Метро «Теплый Стан» - Санаторий «Десна» - до кладбища Ракитки.
ИСТОЧНИК KP.RU