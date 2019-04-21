В Москве изменятся автобусные маршруты сразу в девяти округах

Многие регулярные рейсы будут временно ездить по новым маршрутам 27 и 28 апреля, а также 4, 5, 7 и 9 мая. Кроме этого, в девяти столичных округах организуют дополнительные автобусы.

Как рассказали «КП» в «Мосгортрансе», это связано с массовым посещением кладбищ (накануне Пасхи) и мероприятиями в честь празднования Дня Победы (74-я годовщина).

По субботам - 27 апреля и 4 мая

Дополнительные автобусы до кладбищ

- №Э «Метро «Рязанский проспект» - метро «Кузьминки» - с остановкой у Кузьминского кладбища;

- №Э «Метро «Юго-Западная» - Востряковское кладбище» - с остановкой у станции метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;

- №Э2 «Станция Щербинка - Щербинское кладбище»;

- №531 «Метро «Теплый Стан» - санаторий «Десна» (до кладбища Ракитки).

Кроме этого, автобусы №706 и 760 будут ехать до 2-го Московского крематория, а на маршруте автобуса №871 организуются специальные рейсы от Троицка до Троицкого кладбища.

По воскресеньям - 28 апреля и 5 мая

Дополнительные автобусы

До Николо-Архангельского кладбища

№Э1, Э2 - от станции метро «Выхино» (с остановкой у Перовского кладбища);

№Э3 - от станции метро «Новокосино».

До Домодедовского кладбища

№510э - от станции метро «Домодедовская»;

№ Э2 - от деревни Колычево.

Маршрут №Д по территории Домодедовского кладбища в эти дни работать не будет.

До Щербинского кладбища

№ Э1 - от станций метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино»;

№ Э2 - от железнодорожной станции Щербинка с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки.

До Хованского кладбища

№ Э1 - от станции метро «Саларьево»;

№Э2 - от станции метро «Теплый Стан».

До Востряковского кладбища

№ Э1 - от станции метро «Юго-Западная»;

№Э2 - от станции метро «Озерная».

До Митинского и Красногорского кладбищ

№Э - от станции метро «Тушинская», платформы Трикотажная и метро «Пятницкое шоссе».

До Перепечинского кладбища

№ Э1 - от станции метро «Планерная»;

№ Э2 - от железнодорожной станции Сходня;

№ Э3 - от железнодорожной станции Лобня с промежуточной остановкой «Носово».

До Химкинского кладбища

№ Э - от станции метро «Речной вокзал»;

№ Э2 - от станции метро «Планерная».

До Долгопрудненского кладбища

№ Э1 - от станции метро «Речной вокзал», железнодорожной платформы Новодачная и станции Долгопрудная.

До Кузьминского кладбища

№Э - от станций метро «Кузьминки» и «Рязанский проспект».

До Люблинского кладбища

№ Э1 - от станции метро «Текстильщики»;

№Э2 - от станции метро «Люблино».

До Котляковского кладбища

№ 150э, 217э - от станции метро «Кантемировская»;

№150э - от станции метро «Каширская» и железнодорожной платформы Чертаново.

До Ракиток

№ 531э - от станции метро «Теплый Стан».

До Богородского (Ногинского) кладбища

№Э - от железнодорожной станции Электроугли.

До Зеленоградского Центрального кладбища

№ Э1 - от железнодорожной станции Крюково.

До Зеленоградского Северного кладбища

№ Э2 - от железнодорожной станции Крюково.

До Алабушевского кладбища

№ 24 - от железнодорожной станции Крюково.

Внимание! Остановка «Метро «Выхино» для автобусов №№79, 232, 247, 722, 747, 772, 821, 841, 855, 872, 893 и троллейбусов №№30, 64 отменяется. Посадка и высадка - на остановке «Вешняковская улица, 41».

Автобусы №№285, 615, 620 вместо станции метро «Выхино» будут следовать до остановки «Снайперская улица». Также остановка «Метро «Выхино» отменяется для автобуса №613. Посадка и высадка - на остановке «Снайперская улица».

Автобусы № № 821, 841, 855, 872, 893 будут следовать по Новоухтомскому шоссе, улице Молдагуловой и Вешняковской улице вместо магистрали Вешняки-Люберцы и Косинской улицы.

Остановка «Новокосино» (высадка) для троллейбуса №75 переносится на 500 метров назад и совмещается с остановкой «Салтыковская улица» для автобусов №№Э1, Э2, Э3, 706, 760.

Первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе для автобусов №№706, 760 при следовании от 2-го Московского крематория отменяется.

Автобусы №706 с начала движения будут следовать до 2-го Московского крематория. В сторону станции метро «Выхино» автобусы поедут по улице Старый Гай и Вешняковской улице (по аналогии с маршрутом-экспрессом). При следовании к метро «Выхино» организуются остановки: «Улица Старый Гай, 1», «Поликлиника», «Управа района Вешняки» . Остановка «Метро «Новокосино» при следовании к 2-му Московскому крематорию переносится к дому № 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище» , организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.

Автобусы №760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория. Посадка у метро «Щелковская» переносится на 50 метров назад – к дому 56 по Щелковскому шоссе. Остановка «Метро «Новокосино» в сторону 2-го Московского крематория переносится к дому 34 по Суздальской улице. В сторону 2-го Московского крематория отменяются остановки «Носовихинское шоссе» и «Николо-Архангельское кладбище» , организуется остановка «Салтыковская улица» (на улице Галины Вишневской). При следовании от 2-го Московского крематория отменяется первая остановка «Метро «Новокосино» по Носовихинскому шоссе.

Маршрут автобуса №560 «Метро «Новокосино» - 2-й Московский крематорий» в эти дни работать не будет. Для проезда пользуйтесь экспрессами №№ Э1, Э2, Э3 и автобусами № 706, 760.

Отменяется остановка «Метро «Улица Академика Янгеля» для автобусов №№118, 249, 462, 668, 864, 906 и троллейбуса №40 по дублеру Варшавского шоссе при следовании из центра.

Остановки будут расположены:

- для автобуса №462 - на одноименной остановке автобусов №№241, 249, 668, 797 и троллейбуса №40 (у северного вестибюля метро) на дублере Варшавского шоссе;

- для автобусов №№118, 864, 906 - на одноименной остановке автобусов №№643, 675, 680, 682 на улице Академика Янгеля.

Маршрут автобуса № 906 продлевается до конечной остановки «Улица Академика Янгеля».

Автобусы №819 в сторону Щербинского кладбища вместо Молодцовского проезда поедут по улице Маршала Савицкого ( отменяются остановки «Тепличное хозяйство», «Садоводческое товарищество» и «Клубничные поля» ) .

Отменяется остановка «Метро «Теплый Стан» для автобусов №№235, С2 и троллейбусов №№72, 81 по Профсоюзной улице при следовании из центра. Посадка в автобусы №№235, С2 переносится на 240 метров вперед - за перекресток с улицей Теплый Стан, на действующую остановку автобусов №№37, 767, 781, 804.

Остановка «Метро «Тушинская» для автобуса №741 переносится на 100 метров вперед и совмещается с остановкой автобуса №Э.

Посадка и высадка у метро «Тушинская» для автобусов №№2, 210, 614, 631, 640 переносится к дому №13 по проезду Стратонавтов.

Автобусы №865 с начала движения будут следовать от Перепечинского кладбища до метро «Сходненская» вместо метро «Планерная» (после МКАД по улице Свободы, Химкинскому бульвару до станции метро «Сходненская»), при этом посадка в сторону Перепечинского кладбища - остается у метро «Планерная». В эти дни остановка «Метро «Планерная» для автобуса №865 переносится к дому №5 по Планерной улице и совмещается с остановкой автобуса №Э1.

Посадка в автобусы №№90, 200, 233, 283, 284, 851, 857, 958 переносится к дому №11 по Фестивальной улице (к северному вестибюлю) и совмещается с остановкой автобусов №№ 173, 199 для посадки.

Маршруты автобуса №№930, Д и троллейбуса №58 в эти дни работать не будут.

7 мая

Дополнительные маршруты до кладбищ

- №Э «Метро «Рязанский проспект» - м етро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;

- №Э1 «Метро «Юго-Западная» - Востряковское кладбище»;

- №Э2 «Метро «Озерная» - Востряковское кладбище»;

- №Э2 «Станция Щербинка - Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки;

- №Э2 «Колычево - Домодедовское кладбище».

Автобусы № №706 и 760 с начала движения будут курсировать до 2-го Московского крематория.

В дополнение к маршрутам №№706 и 760 до Николо-Архангельского кладбища и 2-го Московского крематория организуется работа маршрута автобуса №560 (от станции метро «Новокосино»).

9 мая

Дополнительные автобусы до кладбищ

- №Э «Метро «Рязанский проспект» - Метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища;

- №Э «Метро «Юго-Западная» - Востряковское кладбище» с остановкой у метро «Озерная» при движении от Востряковского кладбища;

- №Э2 «Станция Щербинка - Щербинское кладбище» с промежуточной остановкой «Автостоянка» в 4-м микрорайоне Щербинки;

- №531к «Метро «Теплый Стан» - Санаторий «Десна» - до кладбища Ракитки.