Наше Подмосковье. В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

Весь необходимый инвентарь - грабли, лопаты, мешки, перчатки и проч. - желающие могли взять в 900 специальных пунктах. В помощь жителям коммунальщики вывели на улицы около 4,5 тысячи единиц различной спецтехники.

Фото: Пресс-служба правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв участвовал в субботнике на территории городского округа Красногорск. За рулем поливомоечной машины он помыл улицу Пионерская. Позже вместе с ребятами из центра «Созвездие», где учатся около 500 детей с ограниченными возможностями, Андрей Воробьёв высаживал деревья, помог заложить новую аллею.

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

«Сегодня убрали 160 тонн мусора и посадили 27 тысяч саженцев, - подвел губернатор итоги субботника у себя в Instagram (@andreyvorobiev). - Спасибо всем, кто пришел!»

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства