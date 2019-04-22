2019-04-22T02:24:14+03:00
Общество

Наше Подмосковье. В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

Сотни тысяч человек во всех муниципалитетах наводили порядок в своих дворах, очищали от зимнего мусора парки и скверы [фото-факт]
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Фото: Александр ПЕТУХОВФото: Александр ПЕТУХОВ
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Весь необходимый инвентарь - грабли, лопаты, мешки, перчатки и проч. - желающие могли взять в 900 специальных пунктах. В помощь жителям коммунальщики вывели на улицы около 4,5 тысячи единиц различной спецтехники.

Фото: Пресс-служба правительства МО

Фото: Пресс-служба правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв участвовал в субботнике на территории городского округа Красногорск. За рулем поливомоечной машины он помыл улицу Пионерская. Позже вместе с ребятами из центра «Созвездие», где учатся около 500 детей с ограниченными возможностями, Андрей Воробьёв высаживал деревья, помог заложить новую аллею.

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

«Сегодня убрали 160 тонн мусора и посадили 27 тысяч саженцев, - подвел губернатор итоги субботника у себя в Instagram (@andreyvorobiev). - Спасибо всем, кто пришел!»

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

В Подмосковье 20 апреля общеобластной субботник завершил месячник благоустройства

ИСТОЧНИК KP.RU

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