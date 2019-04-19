Подмосковье и французский регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег будут делиться опытом по развитию «умных городов»

Делегация Московской области продолжает роуд-шоу (выездную презентацию инвестиционного потенциала) во Франции. Мы уже рассказывали, что в первый день этого «экономического турне», организованного по поручению губернатора Андрея Воробьёва, делегация посетила Тулузу. Там обсуждались вопросы расширения сотрудничества авиапроизводителя Airbus с авиационными предприятиями Подмосковья. Второй точкой в маршруте стал Марсель, административный центр региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег, крупнейший порт Средиземного моря, в котором базируются крупные нефтеперерабатывающие и судостроительные предприятия.

На марсельскую презентацию Подмосковья пришли более 100 местных бизнесменов, представляющих компании из самых разных сфер.

- Нам есть что предложить, и нам есть чему поучиться, - сказал зампред Правительства Московской области Вадим Хромов. - Цифровизация городов, энергетики и водоснабжения сейчас идёт семимильными шагами на всех территориях. Пилотные города есть и в Московской области. Опыт других стран, опыт других регионов тоже был бы крайне интересен.

На территории Прованс-Альпы-Лазурный Берег расположены четыре крупных университета. Поэтому оба региона, российский и французский, заинтересованы в обмене студентами.

- Мы очень хотим привлекать к себе ваши таланты, но также хотим, чтобы наши таланты отправлялись к вам, - отметил вице-президент Регионального совета области Прованс-Альпы-Лазурный Берег Каролин Позмантье. - У нас есть определенные инструменты, в том числе гранты. Студенты могут стать основой франко-российской дружбы.

На встрече с местными бизнесменами делегация Подмосковья говорили о сотрудничестве сразу по нескольким направлениям - промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль, сельское хозяйство, туризм.

По словам генерального консула РФ в Марселе Сергея Молчанова, Подмосковье сегодня входит в ТОП-3 российских регионов, с которыми французские компании хотели бы работать наиболее активно.

- Из-за санкций (антироссийских и ответных, - Авт.) Прованс-Альпы-Лазурный Берег потерял 17 тысяч рабочих мест, - рассказал генконсул. - Это существенно сказалось на регионе. Теперь бизнес открыт, они обращаются к нам оказать содействие, помочь найти партнеров в России.

Напомним, через роуд-шоу Московская область рассказывает потенциальным инвесторам об особых условиях, субсидиях и льготах, которые регион предоставляет бизнесу. Ранее подмосковные делегации побывали с такими презентациями в Германии, Италии, Японии, Южной Корее и других странах. Их итогом стал запуск на территории области сразу нескольких крупных проектов.