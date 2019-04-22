Запись в очередь на льготное жилье в Москве в 2019 году: Кто имеет право, какие документы нужны

Нашей семье из семи человек хотелось бы разъехаться по разным квартирам. Пока мы все живем в двух комнатах коммуналки. Но сами решить эту проблему не сможем из-за финансовых трудностей. Слышали, что в столице можно оформить запись в очередь на льготное жилье в Москве в 2019 году. Объясните, что для этого нужно и куда обращаться?

Валерия Грибанова. Центральный округ.

Запись в очередь на льготное жилье в Москве в 2019 году оформляют только для тех горожан, кто официально признан нуждающимся в жилье. Как рассказали в столичном правительстве, для этого москвичу и всем совершеннолетним членам его семьи (если хотят попасть в очередь на квартиру всей семьей) нужно:

- гражданство России;

- постоянная регистрация в Москве в общей сложности не менее 10 лет;

- не совершать за последние 5 лет сделок, ухудшающих жилищные условия, к примеру, обмен квартир или раздел недвижимости на доли;

- основание для признания малоимущими, например, все доходы и имущество не позволяют самому купить новую квартиру.

КТО ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ

Кроме выполнения всех перечисленных выше требований, запись в очередь на льготное жилье в Москве в 2019 году возможна, если семья подтвердит хотя бы один из таких пунктов:

- площадь жилья на каждого члена семьи получается меньше учетной нормы. Сегодня эта норма для отдельных квартир - 10 квадратных метров, для комнат в коммуналке - 15 «квадратов»;

- жилье официально признано непригодным для постоянного проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции;

- жилье находится в многоквартирном доме, в котором нет хотя бы одного из удобств (электричество, водопровод, канализация, отопление, ванна или душ, газовая или электрическая плита, горячая вода или газовая колонка);

- семья живет по договору социального найма или на правах собственников (членов семьи собственников) в квартире, занятой несколькими семьями. При этом среди жильцов есть человек с тяжелой формой хронической болезни, например, туберкулез, хронические психические расстройства, эпилепсия с частыми припадками, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Причем у вас и членов вашей семьи нет другого жилья по договору соцнайма или на праве собственности;

- у вас нет жилья. При этом, если ваш дом был снесен или переоборудован, или вашу жилплощадь на законных основаниях отдали другим жильцам, то на новое жилье можете претендовать только при условии, что не получали компенсацию деньгами или недвижимостью по предыдущему месту жительства.

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОДЯТСЯ

Москвичу и постоянно прописанным с ним по одному адресу домочадцам для признания малоимущими и записи в очередь на льготное жилье в Москве в 2019 году, нужны такие основные документы:

- заявление (заполняется на личном приеме, с личными подписями всех заявителей и членов их семей);

- паспорта всех заявителей и членов их семей;

- справка о замене паспорта с указанием причины замены с 1 января 1991 года, в том числе с прежних мест жительства за пределами Москвы (при необходимости);

- справка о замене удостоверения личности военнослужащего РФ (для военнослужащих из офицеров, прапорщиков и мичманов);

- свидетельства о рождении детей до 14 лет*;

- свидетельство о заключении брака* (если брак официально оформлен);

- документы об установлении отцовства (если отцовство официально оформлено);

- свидетельство об усыновлении или удочерении (при необходимости);

- свидетельство о расторжении брака*, если с момента развода не прошло пять лет;

- свидетельство о перемене имени* (при необходимости);

- заверенная судом копия вступившего в законную силу судебного постановления об установлении или прекращении родственных отношений между заявителем и/или членами его семьи, лишении родительских прав, признании умершим, признании безвестно отсутствующим (если такое судебное постановление есть);

- свидетельство о смерти* (если документ оформлен, для подтверждения состава семьи);

- официальное решение о признании занимаемого жилья непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции (если есть такой документ, для подтверждения внеочередного права на жилье по договору соцнайма);

- документы, подтверждающие жилищную обеспеченность и факт проживания в Москве в общей сложности не менее 10 лет;

- документы, подтверждающие доходы всех заявителей, доходы супругов заявителей и несовершеннолетних детей независимо от места их регистрации за два полных календарных года, предшествующих году обращения. Здесь также должны быть указаны данные об имуществе.

Примечание.

* Документ можно не приносить, если свидетельство оформлено и выдано загсом Москвы после 31 марта 2012 года, а также повторно или на основании исправленной записи в документе с 1 января 1990 года.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Запись в очередь на льготное жилье в Москве в 2019 году можно оформить в ближайшем центре госуслуг столицы. Потом не позднее, чем через 33 рабочих дня, вам должны сообщить, попали вы в очередь или нет. Свой статус можно также проверить на портале мэра Москвы. Для этого нужен номер обращения.

После того, как официально станете очередником, сможете узнать свое место в списке на квартиру. Для этого нужно направить запрос через службу одного окна Департамента городского имущества Москвы (адрес можно узнать на странице ведомства на портале mos.ru). Письменный ответ должны выдать в течение 30 дней. Или можно уточнить номер в очереди онлайн на mos.ru. Там нужно указать фамилию, имя и отчество, номер учетного дела, год, округ и район постановки на учет.

Бесплатную консультацию можно получить:

- на приеме в службе одного окна Департамента городского имущества Москвы;

- через mos.ru по предварительной записи;

- на «горячей линии» Департамента городского имущества - (495) 777-77-77. Специалисты Департамента отвечают на жилищные вопросы москвичей по графику. С общими вопросами к операторам справочной службы можно обращаться ежедневно.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

22 апреля - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

23 апреля - Комитет государственных услуг Москвы;

24 апреля - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы;

25 апреля - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

26 апреля - Департамент здравоохранения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что в жилых домах столицы проводят опрос о благоустройстве районов?

В дверь моей квартиры недавно позвонили мужчина и женщина якобы для опроса по поводу реконструкции нашего района. Я не стала открывать им дверь, испугавшись обмана. К моим соседям никто с подобной просьбой не приходил. Наверное, нужно было сразу звонить в полицию. Правда ли, что проводится такой опрос?

Тамара Сергеевна, Волгоградский проспект.

В правительстве Москвы на этот вопрос отвечают так:

- В апреле сотрудники социологической службы проводят поквартирный опрос жителей о программе благоустройства «Мой район». Это нужно, чтобы выяснить пожелания москвичей о том, как сделать их район еще более комфортным.

Узнать интервьюеров программы можно по специальным бейджам-удостоверениям. На них написано «Программа мэра Москвы «Мой район», а также указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, проводящего опрос.

Обратите внимание! Эти специалисты не оказывают никаких услуг, ничего не продают, не будут требовать оплаты или просить осмотреть квартиру. Если подобное происходит, тогда позвоните в справочную службу мэрии Москвы - (495) 777-77-77 и сообщите о прецеденте в полицию.

Если вы не хотите участвовать в поквартирном опросе, тогда можете самостоятельно оставить свои пожелания по благоустройству на персональном сайте мэра Москвы в разделе «Мой район». Сообщение можно отправить на сайт с помощью специальной электронной формы на любую из десяти основных тем - здоровье, долголетие, детство, комфортный город, градостроительство и реновация, жилье, экология, транспорт, умный город, экономика. Заявки будут учитывать в проектах благоустройства конкретных районов города. Ремонт уже начался в этом году в некоторых кварталах и продолжится во всех округах в ближайшие пять лет.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.