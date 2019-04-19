Центры занятости в Москве переходят на новый формат

Формальные подходы к трудоустройству в Москве устарели. Именно поэтому будет внедрена новая инфраструктурная модель службы занятости. Она будет состоять из трех основных элементов: 56 территориальных служб занятости, 4 флагманских центра "Моя работа" и 1 флагманский центр "Моя карьера" на улице Щепкина. Об этом 19 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве есть безработные, относительно их не много - 30 644 человека (данные на 19 апреля 2019 года). Государство должно заплатить им пособия и помочь найти работу, которая соответствует их требованиям и желаниям.

- Последние годы этим занималась служба занятости. К сожалению, качество работы этой службы далеко не всегда устраивало москвичей. Мы получали много жалоб, поэтому решили серьезно начать улучшать качество работ, - сказал мэр Москвы на открытии флагманского центра "Моя карьера".

В чем будут главные новшества? Из полуподвальных помещений офисы переедут в комфортные здания МФЦ. Речь о 60 объектах, 40 из которых уже переехали. Также будут более упрощенные административные процедуры.

- Важно избавить эту службу от бюрократизма, лишних бумаг, формального отношения к людям, - отметил мэр города.

Раньше соискателям, например, требовалось заполнить 24 документа и поставить 47 (!) подписей, теперь нужно всего 11 документов и подписей. Время оформления документов сократилось с 50 до 30 минут. Также ранее выдавалось около 14 справок, которые предоставлялись другими организациями по профилю их деятельности, а теперь всего 3 справки.

- Граждане, ищущие работу, стали чаще обращаться за карьерными советами и другими услугами центра занятости. По сравнению с работой в старых помещениях число консультаций в офисах "Мои документы" увеличилось в 10 раз, - добавили в мэрии Москвы.

В задачу территориальных служб занятости входит предоставление базовых услуг: составление резюме, подбор вакансий из базы данных, присвоение статуса безработного и выплата пособий. Во флагманских центрах "Моя работа" будут предоставлять качественные услуги: карьерная консультация, профориентация, психологическая помощь, тренинги по поиску работы, определение стратегии обучения новой профессии. А также для работодателей будет проводиться индивидуальный подбор персонала, организация стажировок и практик.

Центры занятости в Москве переходят на новый форматФото: Алиса ТИТКО

Уже через год-полтора произойдет полная модернизация городской системы занятости населения в Москве. Последние показатели службы занятости: в 2018 году трудоустроено - 51 089 человек, большая часть из них москвичи в возрасте от 18 до 24 лет и от 30 до 44 лет.

КСТАТИ

Новый флагманский центр "Моя карьера" на улице Щепкина расположен в 4-этажном здании. Пропускная способность центра составляет 200 человек. Здесь несколько тематических зон: предоставление услуг соискателям и работодателям (1, 2 этажи), административные службы (3, 4 этажи). Для профориентационного тестирования есть компьютерный зал.