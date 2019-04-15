Окунись в «Музееманию» вместе с ЦДМ на Лубянке!

В ЦДМ на Лубянке стартовал масштабный образовательный проект «Музеемания» для взрослых и детей, в котором фундаментальные знания о нашем мире в области истории, биологии, географии и литературы получили яркое и наглядное воплощение. Партнерами проекта выступили 9 крупнейших музейных площадок, среди которых Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Государственный Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей, Музей Москвы, Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой и Музей Детства.

Легендарные витрины детского магазина, расположенные со стороны Театрального проезда, улицы Пушечной и Рождественки, расскажут о покорении Луны, помогут совершить путешествие во времени, увидеть памятники древности и картины художников-импрессионистов.Витринные окна, достигающие высоты 5 метров и оформленные в уникальной визуальной концепции от музеев-партнеров, станут украшением Лубянской площади.В будни и выходные в главном атриуме ЦДМ пройдут «Дни науки» – бесплатные познавательные мастер-классы, выставки экспонатов, лекции по истории, литературные чтения, музыкальные концерты и т.д.

Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент»:

«С момента своего открытия ЦДМ на Лубянке создает волшебство для детей и взрослых, объединяет поколения и бережно хранит традиции. Детский магазин является популярной городской площадкой для проведения культурных мероприятий и любимым местом отдыха и семейного досуга, куда приходят за яркими эмоциями и впечатлениями. Образовательный проект «Музеемания» объединил возможности развлечения и получения знаний в целом комплексе визуальных образов и игровых активностей. Мы благодарим наших партнеров – музеи Москвы за сотрудничество и воплощение в жизнь этого грандиозного проекта».

Алексей Константинович Левыкин, директор Государственного исторического музея:

«Мы с радостью приняли участие в таком замечательном проекте! «Музеемания» рассказывает о музеях нашего города в простой, понятной, и в то же время такой увлекательной форме. Очень надеемся, что, рассматривая уникальные инсталляции в витринах ЦДМ на Лубянке, жители и гости Москвы захотят прийти в наш музей».

Елена Юрьевна Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля:

«Реставрационная деятельность – одно из самых сложных направлений работы Музеев Московского Кремля, и мы занимаемся ею на самом высоком уровне. В музее работает штат высокопрофессиональных художников-реставраторов разных специальностей, которые занимаются научной реставрацией, консервацией, восстановлением металла, живописи, тканей, книг и графических материалов. Я рада, что благодаря проекту «Музеемания» у нас есть возможность показать то, что обычно скрыто от взглядов посетителей, «приоткрыть дверь» в реставрационную мастерскую. А результаты работы наших коллег мы покажем в музее на выставке «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля», которая откроется в июле 2019 года».

Наталья Артюхина, директор московского Музея космонавтики:

«Проект Центрального Детского Магазина на Лубянке — замечательная возможность для музеев стать ближе к своим посетителям и поговорить с ними здесь и сейчас. Кто-то увидит музейные инсталляции, проходя мимо, кто-то — из окна машины. Это вдохновит человека, и он приедет в музей. Наша витрина рассказывает о покорении космоса и путешествиях на Луну. Осенью мы раскроем тему подробнее на выставке «На лыжах вокруг Луны», которая пройдёт в нашем музее».

Анна Клюкина, директор Дарвиновского музея:

«Ежегодно Дарвиновский музей принимает у себя около 200 000 детей. Сложная и «взрослая» тема эволюции жизни на Земле рассказана у нас популярно, интерактивно и доступно даже малышам. Мы рады принять участие в проекте «Музеемания» совместно с главным детским магазином страны. Наша инсталляция «Колесо Эволюции» - о настоящем и прошлом планеты. Мы не можем возродить мамонтов или динозавров, о чем часто сожалеют дети. Но именно подрастающее поколение будет решать судьбу животных, находящихся под угрозой вымирания здесь и сейчас».

Елена Жук, директор Дома-музея Марины Цветаевой:

«Для нас «Музеемания» - это способ поговорить с аудиторией на языке образов, раскрыв, как важно для человека именно детство, когда бы бесстрашно смотришь в будущее, весь мир - твой и для тебя. И в стихах Марины Цветаевой нашли поэтическую формулу, выражающую наш замысел: "...чтобы в мире было двое: Я и мир!"

Витрина Государственного Дарвиновского музея «Колесо эволюции»:

Пока Земля вращается вокруг своей оси, будут появляться и исчезать разнообразные виды животных и растений. Центральным элементом композиции витрины стало Колесо Эволюции, символизирующее естественный процесс развития живой природы.

Витрина Государственного исторического музея «Войди в Историю!»:

Для того, чтобы совершить путешествие во времени, достаточно просто отправиться на экскурсию по залам Исторического музея. Именно эта идея и стала основой концепции витрины для проекта ЦДМ. На ней — макет Исторического музея, по помещениям которого передвигается экскурсионная группа. По бокам от макета изображены лев и единорог — символы музея. Лев означает стойкость и силу, а единорог — благородство и чистоту.

Витрина Государственного Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина «День полный надежды»:

Собрание работ художников-импрессионистов и постимпрессионистов Моне, Пикассо, Ван Гога и Руссо — одна из самых больших коллекций в мире, предмет гордости Пушкинского музея. Тематика витрины, созданной художницей Таней Ахметгалиевой, посвящена постоянному движению и водовороту жизни, в котором события разворачиваются по спирали. Центральным образом становится карусель — воплощение повторяемости, вращения и превращения. Вокруг нее переливаются неоновые изображения шедевров из собрания ГМИИ: все они — персонажи цикличного мира, ограниченного витринным стеклом.

Витрина Музея Московского Кремля «Хранители времени»:

Витрина Музеев Московского Кремля в ЦДМ, которую придумала вместе с сотрудниками музея известная театральная художница Мария Трегубова — это шанс заглянуть в закрытый мир музейных мастерских, где реставраторы— «хранители времени» — каждый день возвращают старинные экспонаты к жизни.

Витрина Музея космонавтики «Луна-парк Музея космонавтики»:

Музей космонавтики решил рассказать о серьёзном исследовании Луны с помощью детского «Луна-парка» и пригласить зрителей отправиться в начало XX века, когда люди могли только мечтать о полётах в Космос. На витрине можно найти первый искусственный спутник Земли, собирательный образ первого космонавта и первый луноход. Символ московского Музея космонавтики — монумент «Покорителям космоса» — изображён в виде американских горок. Летящая вверх конструкция отражает бесконечное и неизменное стремление человечества к звёздам.

Витрина Музея Москвы «Город и дети. Прошлое и настоящее»:

Многообразие предметов разных времен превращает музей в микромодель города, которая хранит его историю. Эта идея отразилась в многоплановом дизайнерском оформлении витрины в ЦДМ. На первом, «историческом», плане здесь расположились два изображения улицы Охотный ряд: начала и конца ХХ века. В центре композиции — настоящие деревянные качели. Фотографии для инсталляции подобраны из фондов Музея Москвы.

Витрина Дома-музея Марины Цветаевой «… Я и мир!»

Дом-музей Марины Цветаевой воплотил идею поэтической стихии и ее юной избранницы в черно-белом изображении девочки перед вихрем слов и образов, складывающихся в стихи. Монохромное решение продиктовано самой Цветаевой, обронившей в юности и позднее осознавшей: «Ты — Господь и Господин, а я —Чернозем — и белая бумага».

Витрина Мемориального музея А. Н. Скрябина «Прометей»:

Для оформления витрины в ЦДМ в качестве главных визуальных образов музеем были выбраны два уникальных фондовых экспоната. Рисунки Роберта Штерля «Концерт в Симбирске» и Жана Дельвиля «Прометей» перенесены в формат световой инсталляции, благодаря чему посетители смогут познакомиться не только с фигурой композитора Скрябина, но и с первым в истории мировой культуры светомузыкальным произведением — симфонической поэмой «Прометей».

Витрина Музея Детства в ЦДМ на Лубянке «Назад в детство»:

Витрину Музея Детства в ЦДМ на Лубянке украшают игрушки: куклы-неваляшки, герои известных мультфильмов и машинки предстают перед нами на фоне предметов интерьера – большого стула, стола и лампы. При взгляде на витрину каждый взрослый сможет снова почувствовать себя ребенком и познакомить любимых детей с миром своего детства.

Подробности проекта «Музеемания» и расписание мероприятий доступно на сайте ЦДМ на Лубянке. «Центральный Детский Магазин на Лубянке» в социальных сетях: