2019-04-19T16:23:44+03:00
Общество

Эксперты: Качество воздуха в Москве значительно улучшилось

Участники круглого стола, проведенного в рамках Всероссийского форума «Чистая страна», обсудили проблемы экологии столицы
Ксения БОГДАНОВА
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В столичном отделении партии «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему экологии в столице. Фото: moscow.er.ruВ столичном отделении партии «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему экологии в столице. Фото: moscow.er.ru
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Качество атмосферного воздуха в столице обсудили участники круглого стола, проведенного по инициативе председателя комиссии по экологической политике Московской городской думы Зои Зотовой. Встреча состоялась в рамках Всероссийского экологического форума проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».

Одна из главных задач, поставленных правительством Москвы, - обеспечить жителям мегаполиса комфортную для жизни среду и экологическую безопасность. Участники дискуссии рассказали, что делается в столице для того, чтобы москвичи могли дышать полной грудью. Как отметили эксперты, за последние годы воздух в столице значительно улучшился. Снизить загазованность помог целый комплекс мер: экологическая программа московского правительства, постоянный мониторинг качества воздуха, модернизация промышленных предприятий и очистных сооружений, внедрение современных технологий на производстве. Одна из действенных мер — транспортная политика, направленная на снижение выбросов в атмосферу. По решению правительства Москвы все автобусы и автотранспорт, которые закупаются сейчас для столицы, должны быть не ниже 5-го экологического класса. Активно продолжается модернизация столичной промышленности.

Директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» Полина Захарова напомнила, что для постоянного слежения за качеством воздуха в Москве создана государственная круглосуточная служба оперативного контроля. Служба моментально реагирует на все обращения москвичей и проверяет состояние атмосферы там, откуда поступают сигналы. Сегодня в столице работают 59 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы: они берут пробы воздуха и проверяют его качество по 26 показателям. Еще 204 автоматических системы экомониторинга установлены на 55 промышленных объектах Москвы.

Юрий Ерохин, руководитель программы экологической модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода — одного из ведущих предприятий города, рассказал участникам круглого стола об основных этапах технического перевооружения предприятия.

Он отметил, что «Газпром нефть» проводит комплексную модернизацию МНПЗ с 2011 года, и завод уже на 50% снизил воздействие на окружающую среду. Предприятие переоборудует действующие установки и строит новые, используя новейшие технологии. В 2018 году на НПЗ заработали инновационные очистные сооружения «Биосфера»: они позволяют очищать сточные воды на 99,9%. Еще одним итогом экологической модернизации стал современный комплекс переработки нефти «Евро+», заменивший пять установок устаревшего типа. Качество атмосферного воздуха на МНПЗ круглосуточно контролирует система строгого экологического мониторинга.

- Благодаря модернизации Московского НПЗ и других объектов городского хозяйства за последние годы ощутимо снизилось влияние на экологию города Москвы, - подчеркнула председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова. - Мы и дальше будем вести пристальный контроль за всем, что происходит на промышленных объектах Москвы, чтобы обеспечить максимальный комфорт жителей столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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