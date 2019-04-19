2019-04-19T17:58:06+03:00
Общество

В Москве открылся флагманский центр трудоустройства «Моя работа»

В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Мэр столицы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр занятости населения «Моя работа» на улице Щепкина и рассказал о новом формате работы городской службы занятости.

«В Москве огромный рынок труда. Миллионы человек из Москвы, из Подмосковья, из других регионов находят здесь работу более квалифицированную, более оплачиваемую по сравнению со многими другими регионами, - отметил градоначальник. - Тем не менее, и в Москве есть люди, которые не могут найти себе работу по разным причинам».

В столице зарегистрировано всего несколько десятков тысяч безработных. Для многомиллионной Москвы — капля в море! Но градоначальник обратил внимание журналистов, что этим людям государство платит пособие по безработице. Власти города видят перед собой задачу помочь им найти для себя достойную интересную работу. Хотя сделать это порой весьма непросто.

Раньше с поиском работы горожанам помогала служба занятости, однако качество ее работы не всегда устраивало жителей столицы.

«Мы получали много жалоб на работу этой службы и решили всерьез заняться улучшением качества работ. Необходимо предоставить им хорошее качественные помещения. В основном из полуподвальных помещений и жилых домов мы переселим эти службы в привычные для москвичей здания многофункциональных центров, офисы «Мои документы», - сообщил мэр.

Сергей Собянин считает, что важно избавить службу занятости города от бюрократии: от сбора лишних бумаг, формального подхода к людям.

«Будут созданы стандартные территориальные службы занятости. Есть специальные флагманские, как тот, в котором мы находимся, где более расширенный перечень услуг, связанный не только с поиском работы, но и с тестированием, психологической подготовкой, тренингами», - резюмировал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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