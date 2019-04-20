Химки соединят новой дорогой

О транспортных проблемах Химок говорят уже не первый год. Город растет. С одной стороны Ленинградского шоссе остались старые кварталы с железнодорожной станцией, с другой - как раз территории, которыми город прирастает.

12 апреля в Химки, на завод опытно-конструкторского бюро «Энергомаш» приезжал Владимир Путин. Работники ему пожаловались, как трудно добираться на работу из разных частей города. Президент поручил построить новую дорогу.

Как это будет

На этой неделе Путину о планах по будущей стройке доложили министр транспорта Евгений Дитрих и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Трасса пройдет в районе улицы Репина, которая как раз идет от завода «Энергомаш». Скорее всего, это будет эстакада, переброшенная через шоссе и железную дорогу, и транспортная развязка (см. схему). В 2020 году начнется строительство, а запустят дорогу летом или осенью 2021-го.