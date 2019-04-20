2019-04-19T21:47:43+03:00
Общество

Химки соединят новой дорогой

Эстакаду перебросят через Ленинградское шоссе
Семен ЕЛЕНИН
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Вид на подмосковный город Химки.Вид на подмосковный город Химки.Фото: Дарья ИСАЕВА
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О транспортных проблемах Химок говорят уже не первый год. Город растет. С одной стороны Ленинградского шоссе остались старые кварталы с железнодорожной станцией, с другой - как раз территории, которыми город прирастает.

12 апреля в Химки, на завод опытно-конструкторского бюро «Энергомаш» приезжал Владимир Путин. Работники ему пожаловались, как трудно добираться на работу из разных частей города. Президент поручил построить новую дорогу.

Как это будет

Как это будет

На этой неделе Путину о планах по будущей стройке доложили министр транспорта Евгений Дитрих и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Трасса пройдет в районе улицы Репина, которая как раз идет от завода «Энергомаш». Скорее всего, это будет эстакада, переброшенная через шоссе и железную дорогу, и транспортная развязка (см. схему). В 2020 году начнется строительство, а запустят дорогу летом или осенью 2021-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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