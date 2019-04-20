Родили сына? Посадите дерево!

Столица меняется так, как того желают москвичи. Причем с каждым годом их влияние на современный образ города становится все активнее. Например, если до последнего времени жители столицы имели возможность только участвовать в опросах о том, какие деревья нужно сажать в Москве, то теперь и сами сажать деревья. Осенью в честь новорожденных в городе высадят около 30 тысяч деревьев. Подать заявку на участие в акции могут жители города, чьи дети родились в 2019 году.

«Начинаем замечательную акцию «Наше дерево», - сообщил у себя в Твиттере мэр столицы Сергей Собянин. - С этого года московские семьи могут высадить дерево в честь рождения ребенка. Заявки принимаются в течение трех лет с момента появления малыша. Зайдите сюда, выберите парк, участок и породу. Вас пригласят».

Подать заявление может любой из родителей. До 31 июля принимаются заявления на высадку именных деревьев осенью 2019 года, а после 31 июля 2019 - на осень 2020 года. Городские власти планируют сделать эту акцию ежегодной. Родители, не успевшие подать заявление на участие в ней в этом году, смогут это сделать в течение трех лет со дня рождения ребенка

Единственное условие - постоянная регистрация в Москве.

«Пользователи могут выбрать лесопарк, участок и породу дерева для высадки, - пояснил работу интерактивной карты столичный министр, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - Информация о доступности участков и саженцев отображается в режиме онлайн. Дополнительно необходимо указать свои данные, адрес регистрации и данные ребенка».

Деревья высадят в Битцевском лесу, Серебряном бору, парках «Москворецкий» и «Кузьминки-Люблино», а также на других природных территориях. Речь идет о достаточно больших деревьях - 10 - 15-летних саженцах с комом земли. На выбор предлагаются рябина, липа, клен, сосна, ива белая, дуб, яблоня, ель и груша.

Информация с датой, временем и местом высадки семейного дерева, а также с приглашением на торжественное мероприятие по этому случаю придет в личный кабинет родителя на портале mos.ru за 10 рабочих дней до даты высадки дерева. За три календарных дня будет направлено напоминание о событии.

На месте семьям предоставят весь необходимый инвентарь и помогут их высаживать. Через несколько дней после высадки в каждом парке устроят праздник для маленьких москвичей и их родителей. А в течение двух недель родителям в личный кабинет на mos.ru придет электронное свидетельство об именном дереве с его точными GPS-координатами. Больше того, специалисты проследят за состоянием деревьев, если саженец пострадает, то его заменят.

ВАЖНО!

20 апреля в Москве планируется общегородской субботник. На первый субботник 2019 года, который прошел 13 апреля, вышло около 1,4 млн москвичей.

А ЭТО ВРЕМЯ

В апреле в Москве начнется высадка деревьев и кустарников по программе «Миллион деревьев». Озеленят более 1700 дворов. Места, где появятся деревья, определили сами горожане во время голосования в проекте «Активный гражданин», которое прошло в два этапа - в мае 2018 года выбрали дворы, нуждающиеся в озеленении, в декабре 2018 - январе 2019 года жители этих дворов выбрали конкретные породы деревьев и кустарников. Кроме того, озеленят территории 252 школ и больниц.

«Этой весной в рамках акции «Миллион деревьев» планируется высадить более семи тысяч деревьев и свыше 235 тысяч кустарников, - добавил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

Всего с момента запуска программы «Миллион деревьев» осенью 2013 года в столице озеленили около 19 тысяч дворов, в которых высадили более 2,3 миллиона деревьев и кустарников.