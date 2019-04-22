2019-04-22T17:37:36+03:00
Общество

На ВДНХ покажут 400 картин Николая и Святослава Рерихов

Выставка откроется в отреставрированном Музее Востока
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Полотна Николая Рериха обладают особенным, необычным колоритомПолотна Николая Рериха обладают особенным, необычным колоритом
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Насладиться творчеством Николая и Святослава Рерихов можно будет на ВДНХ - 27 апреля там откроется экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ". Москвичи смогут увидеть более 400 картин, представляющих весь спектр их художественного творчества.

- Экспозиция будет располагаться в павильоне №13 "Здравоохранение", который впервые откроет двери для публики после масштабной реставрации, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В павильоне недавно была завершена реставрация, теперь в нем расположился Музей Востока. На первой масштабной выставке как раз покажут полотна Рерихов, произведения восточной скульптуры, тибетские иконы (танки), собранные Николаем Рерихом в 20-е годы в период научно-художественной экспедиции в Индию и Центральную Азию.

- Полотна Николая Рериха обладают особенным, необычным колоритом. По словам психологов, медиков, искусствоведов, среди которых испанский ученый Леонардо Оласабаль, живопись Рериха оказывает лечебное терапевтическое воздействие, для этого достаточно просто посмотреть на его картины, - говорят в пресс-службе ВДНХ.

Экспозиция будет располагаться в павильоне №13 "Здравоохранение" Фото: предоставлено пресс-службой

Экспозиция будет располагаться в павильоне №13 "Здравоохранение"Фото: предоставлено пресс-службой

В экспозиции представят работы за 45 лет творческой жизни Николая Рериха. Красной нитью проходит тема Древней Руси. Среди полотен: "Строят ладьи", "Идолы", "Книга голубиная", "Земля Славянская", "Ярослав Мудрый", "Святогор" и так называемая "архитектурная серия" (41 этюд). А также "Ангел последний", "Чудо", "Армагеддон", а также множество работ из серии "Гималаи".

Познакомиться москвичи смогут и с работами сына Николая Рериха, Святослава. Он жил и работал в Индии. Его живопись посвящена быту индийской деревни. Среди представленных работ: "Весна", "Мы тоже ищем", "Канченджанга", "Священная флейта", "Молчание".

ИСТОЧНИК KP.RU

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