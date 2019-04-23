Веранды в Москве: ужин на 700, 1500 и 2000 рублей

Солнце наконец-то согревает так, что самое время делиться местами, где можно на свежем воздухе пообедать или поужинать с друзьями. «КП» выбрала места, где уже появились деревянные столики, разноцветные подушки и вкусные ароматы.

Бюджетные

Чистая линия

Веранда под зонтиками на Тверской улице понравится всем – здесь подают в пиалах пломбир с карамелью, трюфелем, смородиной, клубникой. Фишка кафе-кондитерской – пломбир покрывают шоколадной глазурью прямо при вас, застывает она через 20 секунд. А также здесь можно заказать ризотто с креветками, суп с грибами и другие сытные блюда.

Где: Тверская линия, 5/6. Ближайшая станция метро «Охотный ряд».

Средний чек: 500-700 рублей.

Пита&Сувлаки

Бело-голубая веранда очаровывает легкостью с первого взгляда. Это довольно небольшая закусочная, куда приходят греки и влюбленные в греческую кухню москвичи. Здесь угостят сувлаки, меридес (развернутая пита), бургерами и пиццей-питой. А также приготовят креветки тиганитес, барабульку и осьминога по-гречески.

Где: Пятницкая, 2/38. Ближайшая станция метро «Новокузнецкая».

Средний чек: 600-700 рублей.

В небольшую закусочную "Пита&Сувлаки" приходят греки и влюбленные в греческую кухню москвичФото: СОЦСЕТИ

Хачапури

Веранда напоминает частный дворик. Здесь пахнет шашлыками и свежим хлебом. Рядом площадка для детских игр, гамаки. Это просто идеальное место для семейного обеда. Накормят здесь вкусно и сытно: кавказские пироги, хачапури, хинкали, пхали из баклажанов. А еще подадут сыры с медом и виноградом, чурчхелу и вишневый пирог.

Где: Украинский бульвар, 7. Ближайшая станция метро «Киевская».

Средний чек: 700 рублей.

Средние

Марчеллис

Семейный ресторан итальянской кухни в пяти минутах от Кремля. Занять местечко здесь непросто (лучше бронировать заранее), потому что много желающих вкусно поесть. Прямо на деревянную веранду принесут «Пенне с беконом, сыром горгонзола и шафраном», «Равиолли с сыром моцарелла и буратта в трюфельном соусе», «Пиццу с креветками, лососем, шпинатом и сыром», а также десерт «Павлова» со свежей клубникой.

Где: Большая Дмитровка, 5/6. Ближайшая станция метро «Охотный ряд».

Средний чек: 1000-1500 рублей.

Food Embassy

Летняя веранда здесь очень уютная – много зелени, плетеные кресла. Рядом «Аптекарский огород» Ботанического сада МГУ. Здесь угостят блюдами, которые рекомендует телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая: перуанское севиче из гребешка с молодым щавелем, брускеты с пастрами из лосося, солянку с гусем и борщ. Заведение славится идеальным кофе из Эфиопии.

Где: проспект Мира, 26, строение 8. Ближайшая станция метро «Проспект Мира».

Средний чек: 1500 рублей.

На веранде Food Embassy угостят блюдами, которые рекомендует телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. Фото: foodembassy.ru

Тетя Мотя

Веранда с видом на Москву-реку расположена в Парке Горького. Здесь цветные подушки, белые корзины с растениями – прямо мини-дача. Еда здесь практически домашняя: картофель с сельдью, шашлыки, форшмак, макароны по-севастопольски. Есть детское меню и сладости.

Где: Крымский вал, 9/52. Ближайшая станция метро «Фрунзенская».

Средний чек: 1000 рублей.

Дорогие

Казбек

Бирюзовая веранда в стиле тбилисского балкона, но с видом на Москву-реку и широкую набережную. Интерьер дополнен цветами в горшках, вьющимся виноградом и зеркалами с патиной. Здесь угостят баклажанами с грецкими орехами, хачапури с черным трюфелем и рачинской ветчиной, черноморским судаком с джонджолли, а также грузинскими сырами и соленьями.

Где: улица 1905 года, 2. Ближайшая станция метро «Улица 1905 года».

Средний чек: 2000 рублей.

Веранда ресторана "Казбек" - с видом на Москву-реку и широкую набережную. Фото: mykazbek.ru

Vаниль

Веранда наполнена цветами, здесь деревянные столики, плетеные кресла и мягкие подушки. Отсюда открывается чудесный вид на Храм Христа Спасителя. В ресторане предложат французскую, русскую и японскую кухни. Особенно вкусные здесь завтраки – драники с крабами, круассаны с телятиной, греческий йогурт с фруктами.

Где: Остоженка, 1. Ближайшая станция метро «Кропоткинская».

Средний чек: 1500-1800 рублей.

The Сад

Интерьеры напоминают субтропический сад, поют птицы, журчит фонтан. Время от времени здесь готовит шоумен и ресторатор Иван Ургант. Здесь угостят цыпленком с булгуром и соусом из жареных томатов, вырезкой вола с пюре из чернослива, лососем с зеленым рисом, утиным паштетом в яблочной глазури с луковым мармеладом.

Где: Якиманская набережная, 4, строение 1. Ближайшая станция метро «Полянка».

Средний чек: 2000 рублей.