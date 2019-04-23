2019-04-23T10:22:21+03:00
Происшествия

В Москве задержали банду мигрантов, которые воровали деньги с банковских карт

Около 500 человек получили SMS-сообщения: «Ваша карта заблокирована...»
Семен ЕЛЕНИН
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Мошенники выманивали нужную информацию от держателей карт, представляясь сотрудниками банка.Мошенники выманивали нужную информацию от держателей карт, представляясь сотрудниками банка.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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На юго-западе Москвы сотрудники уголовного розыска задержали членов банды, промышлявшей кражами денег с чужих банковских карт. В основном жертвами аферистов становились пожилые люди.

Действовали по старой схеме: своим жертвам преступники рассылали SMS-сообщения, якобы от банка: «Ваша карта заблокирована». И далее - номер телефона, по которому нужно перезвонить, чтобы разблокировать карту. Представляются операторами банка. Просят назвать реквизиты карт и персональные данные. Многие доверчивые пенсионеры рассказывали мошенникам все, как на духу.

- Получив необходимые сведения, они снимали денежные средства со счетов через банкоматы либо покупали дорогостоящую технику для последующей реализации, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - По версии органов предварительного следствия, подозреваемые отправили гражданам более 500 подобных сообщений.

Точное число москвичей, которые в итоге оказались без денег на картах, сейчас выясняется. Общая сумма ущерба - тоже.

Задержанная группа мошенников - интернациональная. Двое россиян и трое приезжих из стран СНГ. Но в следствии считают, что в схеме могли участвовать еще несколько человек. Их ищут.

Обыски прошли на съемных квартирах мигрантов и в торговых точках на рынках, где они перепродавали купленную на ворованные деньги технику. Следователи изъяли 80 мобильных телефонов, 350 сим-карт и 40 банковских карт, 9 ноутбуков, 13 планшетов и 4 диска с базами абонентских номеров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» - фигурантам светит до 6 лет лишения свободы.

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Уж сколько писали: пенсионеры - лакомый кусочек для мошенников всех мастей. Доверчивые, наивные, невнимательные. Специалисты Фонда поддержки пострадавших от преступлений составили список самых распространенных афер, с помощью которых преступники выуживают деньги у пожилых людей. Кстати, сейчас юристы фонда проводят семинары «Безопасное долголетие» для московских бабушек и дедушек - в районных досуговых центрах читают им лекции, как не стать жертвой аферюг. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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