Перекрытия в центре Москвы из-за репетиции парада на Красной площади в 2019 году: На какие улицы не пустят машины, когда снимут ограничения

С 21.00 и до окончания мероприятия завтра, 24 апреля, центральные улицы города перекроют из-за репетиции военного парада на Красной площади в 2019 году. Для прохода тяжелой техники и пеших колонн полностью будут закрывать проезд машин и общественного транспорта. Делать это придется четыре раза - 24, 29 апреля, 4 и 7 мая. Потом центр закроют уже в День Победы 9 мая.

Сегодня нельзя будет проехать по таким улицам:

- ул. Моховая - от ул. Воздвиженка до Тверской ул.

- улицы Тверская, Охотный ряд, Ильинка, Варварка

- Большой Москворецкий мост

- Театральный проезд - от ул. Большая Дмитровка до ул. Петровка.

29 апреля и 4 мая с 17.30, 7 мая с 5.30 и до окончания репетиции закроют такие участки:

- улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд, Болотная, Балчуг, Солянка

- Театральный проезд

- Новая и Старая площади

- Китайгородский проезд

- набережные Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Софийская, Раушская, Садовническая

- мосты - Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Чугунный

- Болотная площадь и набережная

- Фалеевский и Лубочный переулки, 1-й и 2-й Раушский переулки, Большой Путинковский переулок.

29 апреля и 4 мая с 17.30 до 20.00, 7 и 9 мая с 5.30 до 8.00 машины не проедут по таким улицам:

- Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Звенигородское шоссе и Триумфальная площадь.

В эти же дни с 22.30 и 7 мая с 10.00 и до окончания мероприятия полностью перекроют:

- Большой Каменный мост, Боровицкую площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальную площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.