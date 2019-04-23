В Москве появятся поликлиники нового поколения

Как сообщил в блоге на своем персональном сайте мэр Сергей Собянин, Московский стандарт комфорта, который был внедрен в поликлиниках, дал результат. Вместо очередей и толчеи появилась электронная запись, вместо глухих окошек регистратуры – помощники-администраторы, вместо бумажных карт – электронные истории болезни.

Модернизация поликлиник этим не ограничится: она будет продолжена проектом «Московский стандарт +», который будет внедряться в ближайшие 3-5 лет.

Что изменится? Прежде всего, поддержку врачам окажут информационные технологии. Медики получат доступ к системе клинических подсказок. Это электронный советник, который способствует определению точного диагноза и оптимального лечения.

Благодаря цифровизации пациенты смогут открыть личные кабинеты и самостоятельно получать результаты своих анализов и исследований.

Стационары будут подключены к общей электронной системе, благодаря чему врачи поликлиник смогут получить максимум информации о том, как их пациентов лечили в больницах, какие исследования провели, как прошла операция.

Кроме того, для врачей закупят стильную форму, откроют комнаты отдыха, а их кабинеты обеспечат качественной мебелью.

В каждом филиале поликлиники будут работать врачи 8 специальностей: терапевты, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи и эндокринологи. А во всех головных поликлиниках будут принимать еще 5 узких специалистов.

Филиалы будут оснащать оборудованием для самых популярных обследований.

Как сообщил, Сергей Собянин, «благодаря этому наиболее распространенные обследования можно будет пройти максимально близко к дому».