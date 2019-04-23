В самолете «Бангкок-Москва» мужчина попытался открыть аварийный люк и выйти

Летевший из Бангкока в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета. Сначала он стал ходить по салону, приставать к пассажирам. Стюардессы пытались успокоить его, но алкоголь или наркотики оказались сильнее. Дебошир просил пилота высадить его, а когда получил устный отказ, то пошел к аварийному люку — хотел выйти по пути.

- На борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, 22 апреля во время полета мужчина начал вести себя неадекватно, угрожать стюардам и попытался покинуть салон через аварийный люк. Сообщается также, что он угрожал членам экипажа, - рассказали в Следственном комитете России.

Успокаивать мужчину пришлось трезвым и крепким пассажирам. Дебошир был настолько агрессивным, что пришлось его руки связать ремнями. В таком состоянии ему пришлось лететь еще несколько часов, в Москве авиадебошира забрали полицейские. Проверку по факту хулиганских действий на борту воздушного судна поручил провести и председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам выяснить все обстоятельства произошедшего и дать принципиальную правовую оценку действиям авиадебошира. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сказали в Следственном комитете России.