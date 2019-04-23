Парковки на Охотном ряду два дня будут работать бесплатно

В центре столицы начали ремонтировать плоскостные парковки со шлагбаумами. Но парковаться в привычных местах можно будет и даже не придется платить. Речь о парковках на улице Охотный Ряд, владение 2 и на Театральной площади, владение 1.

- В период с 23 по 25 апреля включительно плата за проезд на парковки взиматься не будет, - подтвердили в Московском паркинге.

Ремонтные работы будут проводиться с 26 по 27 апреля включительно на парковке со шлагбаумом на улице Беговой, владение 22. Там также не будет взиматься плата за проезд.

Как уточнили в Московском паркинге, въезд и выезд на эти парковки будет осуществляться в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму.

ВАЖНО

Куда обращаться, если возникли вопросы? К контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона).

КСТАТИ

Парковка станет бесплатной в майские праздники

Не платить за парковку москвичам разрешили с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая включительно.

- Оставить машину можно будет на любой улице, включенной в зону столичного парковочного пространства, в том числе и там, где действует тариф 380 рублей в час, - рассказали в Московском паркинге.

Однако это не распространяется на плоскостные парковки со шлагбаумами, они будут работать в платном режиме.