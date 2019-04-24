Москва создает новые места для занятий спортом

С каждым годом в Москве становится больше желающих прокатиться на велике, выйти на утреннюю пробежку или покрутиться на турнике во дворе. Сейчас физкультурой и спортом, по данным столичных властей, занимается каждый третий москвич, или порядка четырех миллионов человек. Возможностей для этого в городе много. В разных районах строятся и развиваются спортивные площадки, комплексы и центры. Для физкультурников проводятся занятия на свежем воздухе, районные соревнования и тренировки. У москвичей в каждом районе есть места для поддержки хорошего самочувствия, есть доступ к современному спортивному оборудованию. Это в полной мере отражает идеологию программы «Мой район». О равных возможностях для здорового образа жизни говорит и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва - северный город. И значительную часть года лучше заниматься спортом под крышей. Поэтому будем строить новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами, - написал Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте (www.sobyanin.ru). - Для любителей занятий на свежем воздухе будем ремонтировать и устанавливать новые комплексы уличных тренажеров, прокладывать велодорожки, расширять географию велопроката».

Мы узнали, какие новые места для занятий спортом открываются в районах столицы.

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

Хоккейная школа работает в любую погоду

Юные любители хоккея недавно получили новую площадку для обучения и игр. На Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное с середины апреля работает хоккейная школа. На открытии дети продемонстрировали свои навыки катания на роликовых коньках и владения хоккейным мячом.

- Хоккейная школа в нашем районе появилась в первую очередь по просьбе родителей, - говорит Антон Иванов, начальник по работе с досугом спортивно-досугового центра (СДЦ) «Высота». - Семьям с детьми хотелось, чтобы было больше возможностей для занятий спортом. У нас уже работают секции бадминтона и настольного тенниса, проводятся занятия йогой, айкидо. Такие активности положительно влияют на жизнь района. Хоккейная школа прививает детям дисциплину, сплоченность, помогает физическому развитию.

- Набор в школу открыт для всех желающих, - рассказывает Максим Гончаренко, тренер, чемпион России, хоккеист Высшей хоккейной лиги. - Мы принимаем в группу мальчиков и девочек от четырех лет. Каждый будет тренироваться в своей возрастной категории. На тренировках дети обучаются и катанию, и тактике, и игровым элементам. На открытой площадке зимой занимаемся на коньках на ледовой арене, летом - на роликовых коньках. И родители, и дети довольны. В планах подавать заявку на районные турниры и защищать честь нашего района.

Многие семьи, живущие по соседству, решили отдать своих детей в новую спортшколу. Тем более что ездить далеко не надо.

- Мы раньше занимались в подобной секции в нашем районе, - говорит Ольга Юрьевна, мама воспитанника хоккейной школы, жительница района Чертаново Центральное. - Но нам приходилось тратить много времени, чтобы добираться на занятия. Теперь тренировки проходят рядом с домом, можно дойти пешком, это очень удобно. Нам нравится, как проходит обучение. Ребенок стал более собранным, на занятия бежит даже в плохую погоду.

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Футбольное поле с подогревом

До конца этого года на пересечении улиц Николая Старостина, Большой Косинской и Салтыковской откроется футбольное поле с инфраструктурой. Сейчас ведется монтаж оборудования и благоустройство вокруг будущей спортивной площадки. Здесь можно будет проводить образовательно-спортивные, учебно-тренировочные мероприятия, окружные, региональные и межрегиональные соревнования по футболу. В здании разместятся тренажерный зал, купель, помещение для игры в мини-футбол размерами 36 на 18 метров, раздевалки и душевые. Кроме того, на поле поставят трибуны на 238 мест. Рядом устроят крытую автостоянку для спецтехники и контрольно-пропускной пункт.

Напомним, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресной инвестиционной программе города на 2018 - 2020 годы в разных районах столицы планируется строительство шести футбольных полей. Все они оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортшкол смогут играть на высококачественном искусственном покрытии для открытых полей - из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Такая технология позволяет сохранить основные игровые характеристики, снижает риск травм, дает возможность тренироваться весь год.

КОТЛОВКА

Занятия во дворах и скверах

Москвичи в каждом районе активно выбирают спортивные занятия. К примеру, в Котловке подвели итоги голосования по выбору спортивных занятий на свежем воздухе. Их планируется проводить весной и летом на площадках во дворах и скверах. Большинством голосов москвичи захотели заниматься волейболом (23,09 процента) и воркаутом (20,35 процента). За мини-футбол проголосовали 16,36 процента участников проекта, за скандинавскую ходьбу - 15,86 процента.

Кстати, футбол уважают в Котловке и дети, и взрослые. На недавнюю открытую тренировку футболистов ЦСКА собрались десятки учеников одной из школ района. Мальчишки и девчонки фоткали своих кумиров на мобильники. А после тренировки к ним подошли звезды клуба - Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Иван Обляков и Дмитрий Ефремов. Спортсмены раздавали автографы и фотографировались с детьми. «Спасибо ЦСКА и официальному клубу болельщиков за предоставленную возможность увидеть игроков вживую, а не с экрана телевизора», - такую благодарность ученики выразили на сайте своей школы.

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Физкультурный комплекс откроют в этом году

Новый спорткомплекс скоро порадует любителей спорта. Его планируют открыть в конце лета в этом году. В нем будут проводить районные соревнования по таким видам спорта, как гандбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. А на тренировки сюда можно будет ходить круглый год. Сейчас в здании проводятся отделочные работы. Строители начали монтаж оборудования и благоустройство территории.

Физкультурный комплекс состоит из одноэтажного корпуса и трехэтажной административной части с цокольными и верхними техническими этажами. Здесь обустроят игровой зал размером 44 на 27 метров. Его общая площадь - 1188 квадратных метров. Для инвалидов и маломобильных посетителей спортивного комплекса поставят лифты и пандусы, а также нанесут тактильные указатели.