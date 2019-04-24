Здоровье позволяет? Работай!

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин открыл флагманский центр занятости населения «Моя работа» на улице Щепкина и сообщил о новом формате работы городской службы занятости. Градоначальник отметил, что социальная политика - один из главных приоритетов работы руководства столицы. Власти переформатируют процесс трудоустройства в Москве.

БЕЗРАБОТНЫМ - В «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

«В Москве огромный рынок труда. Миллионы человек из Москвы, из Подмосковья, из других регионов находят здесь работу более квалифицированную, более оплачиваемую по сравнению со многими другими регионами, - отметил Сергей Собянин. - Тем не менее и в Москве есть люди, которые не могут найти себе работу по разным причинам».

В столице зарегистрировано всего несколько десятков тысяч безработных. Для многомиллионной Москвы - капля в море! Но власти города все равно стремятся помочь им найти интересную и достойную работу.

Раньше с поиском работы горожанам помогала служба занятости. Однако качество ее работы не всегда устраивало жителей столицы. Из полуподвальных помещений и жилых домов эти службы переселяют в привычные для москвичей здания многофункциональных центров «Мои документы». Сергей Собянин считает, что важно избавить службу занятости города от бюрократии: от сбора лишних бумаг, формального подхода к людям.

«Будут созданы стандартные территориальные службы занятости. Кроме того, открываем специальные флагманские, как тот, в котором мы находимся, где более расширенный перечень услуг, связанный не только с поиском работы, но и с тестированием, психологической подготовкой, тренингами», - резюмировал мэр.

И ОБУЧАТ, И РЕЗЮМЕ СОСТАВЯТ

Как вы заметили, многофункциональные центры «Мои документы» все активнее участвуют в жизни москвичей - теперь они занимаются и подбором вакансий! 43 отдела трудоустройства (четыре из пяти) уже переехали в офисы «Мои документы». Прием горожан ведут почти полтысячи специалистов, прошедших дополнительное обучение. Значительно упрощены административные процедуры: так, теперь для получения вакансий требуется меньше времени и документов.

Причем кроме 56 территориальных служб занятости планируется открыть 4 флагманских центра «Моя работа» и один флагманский центр «Моя карьера». В чем разница?

Перед службами поставлена единая задача по трудоустройству: составление резюме, подбор вакансий из базы данных, присвоение статуса безработного и выплата пособий. Но расширенный комплекс услуг москвичи смогут получить в четырех флагманских центрах «Моя работа». В таких центрах будут предлагать карьерные консультации, услуги профориентации, психологическую помощь, тренинги по поиску работы, коммуникациям и прохождению интервью, услуги по определению стратегии обучения новой профессии.

КСТАТИ

Старикам везде у нас дорога

Центр «Моя карьера» поможет в трудоустройстве людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, многодетным москвичам, женщинам в отпуске по беременности и родам, людям с ограниченными возможностями.

Обратим внимание, что отдельное внимание Москва уделяет людям предпенсионного возраста. В Москве утвердили пилотную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования пожилых людей на 2019 год.

В перспективе Москва планирует наладить работу со всеми работодателями и агентствами по поиску кадров.

На сегодня столица имеет самый низкий уровень безработицы у нас в стране - 0,5%. Власти города считают, что москвичи должны работать, пока они этого хотят, пока это позволяет состояние их здоровья. Потому руководство Москвы старается создать такие условия, чтобы рабочие места были максимально приближены к месту жительства персонала.