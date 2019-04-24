Пять районов Москвы получат новые школы благодаря программе реновации

Реновация в Москве полностью изменит жизнь горожан. При этом во многих районах приоритетом становится социальная инфраструктура. К примеру, новые школы откроются в пяти районах Москвы благодаря программе реновации. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила журналистам председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

- Сейчас у нас проходят публичные слушания в районах Свиблово, Бирюлево Восточное, Люблино, Восточное Измайлово и Бутырский, - сказала Юлиана Княжевская. - Поступают предложения, например, предусмотреть больше детских садов. Мы в обязательном порядке рассматриваем такие предложения. Вообще социальных объектов будет значительно больше - у нас все кварталы реновации направлены на качественное обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Где-то будет реконструкция существующих объектов, где-то пристройка к существующим, где-то мы вообще предусматриваем новый учебный кластер. Будут новые школы, где-то будем совмещать современную школу и детский сад на одной территории.

По ее словам, социальная инфраструктура стала приоритетом еще шести кварталов реновации. В будущих кварталах основными преимуществами являются оптимальный расчет необходимой социалки, применение современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, создание принципиально новых городских пространств, обустроенных прогулочных маршрутов, беспрепятственных связей между домами и удобных подходов к остановкам и другим оживленным местам в районе.

К плюсам перезагрузки кварталов старых пятиэтажек можно отнести также и строительство новых дорог, внутриквартальных проездов и связок с метро, МЦК и МЦК. При этом проводится оптимизация маршрутов городского транспорта и общее улучшение транспортной ситуации. А при благоустройстве становится больше зелени, улучшается освещение, повышается безопасность и ориентированность на нужды жителей.

По словам Юлианы Княжевской, во время проводимых сейчас в разных районах публичных слушаний город активно сотрудничает с жителями на всех этапах обсуждения. Разработчики и архитекторы отвечают на вопросы посетителей экспозиций с проектами. После этого обрабатываются все оставленные жителями замечания. Предложения горожан обязательно вносятся в протокол. Результаты слушаний публикуются только после детального рассмотрения всех мнений. Во время собраний жители уже обсудили расположение жилых домов и социальных учреждений. Также многих интересует строительство и реконструкция дорог.

Напомним, программа реновации в Москве утверждена 1 июня 2017 года. В ней участвует около 1 миллиона москвичей. Под расселение попадут более 350 тысяч квартир. Всего в программу включены 5 173 дома. Для строительства новых домов уже подобраны 323 «стартовые» площадки, на которых можно построить 4,666 миллиона квадратных метров жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тысяч человек.

Новые дома отвечают самым современным требованиям. На первых этажах размещаются магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки и другие сервисные службы. В квартирах - утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы и отделка комфорткласса.

Сами районы проектируются с учетом пожеланий и потребностей жителей. Это будут принципиально новые, открытые и удобные городские пространства. Улицы и общественные зоны отделяются от приватных дворов. Для безопасности жителей устанавливаются камеры видеонаблюдения в местах отдыха около жилых домов и на входе в подъезды.

В каждом проекте оптимально рассчитано, где нужно больше образовательных учреждений, детских садов, МФЦ или спортивных комплексов, а также игровых и спортивных площадок. В новых кварталах появятся дополнительные внутриквартальные проезды, с заездными карманами и широкими тротуарами. Кроме того, районы свяжут новыми маршрутами со станциями метро, МЦК или МЦД.