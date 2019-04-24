С 26 апреля подорожает проезд по "новой" Ленинградке

Уже с этой пятницы, 26 апреля, подорожает проезд по двум участкам трассы М-11, которую москвичи называют "новой" Ленинградкой. Речь идет о двух весьма популярных маршрутах: Москва - Солнечногорск и Москва - Малое Московское кольцо. Ежедневно этими участками пользуются тысячи автомобилистов. При этом 90 процентов трафика составляют именно легковые автомобили.

- Диапазон изменения цен на данных маршрутах для легковушек составит от 40 до 50 рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе Северо-западной концессионной компании.

Новые тарифы коснутся всех существующих способов оплаты. Владельцам грузовиков тоже придется раскошелиться. Для них тарифы в среднем вырастут на 60 рублей. Амнистией для подорожания станут праздничные дни с 30 апреля по 10 мая. В течение 11 дней можно будет проехать по старой цене. Напомним, открыть новую трассу Москва- Санкт-Петербург обещают уже в сентябре. Пока не завершены работы на двух участках трассы.

СПРАВКА "КП"

От Москвы до ММК для легковых автомобилей (было-стало)

Абонементы 240-310 255-340

Транcпондер 100-410 100-450

Наличные, банковская карта 150-500 150-550

От Москвы до Солнечногорска для легковых автомобилей (было-стало)

Абонементы 280-350 300-390

Транспондер 200-500 200-550

Наличные, банковская карта 250-600 250-650