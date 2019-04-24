Собянин рассказал о реализации программы "Искусство – детям"

Материальная база многих школ искусств в столице сильно устарела и не отвечает современным требованиям. Именно поэтому правительство города запустило масштабный проект "Искусство – детям", который предполагает капитальный ремонт старых зданий, подбор помещений для "бездомных" школ искусств, закупку новых музыкальных инструментов, мебели, оборудования, чтобы дети имели все возможности для полноценного творческого образования. Как провели ремонт Детской школы искусств (ДШИ) имени С.Т. Рихтера 23 апреля посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы реализуем большую программу "Искусство - детям" в Москве, чтобы обновить материальную базу школ. Она не везде хорошая. Но мы взялись за эту работу, уже треть школ обновлена: дизайн, сделан ремонт, появились новые рояли и скрипки, музыкальное оборудование, мебель, - сказал мэр Москвы.

Детская школа искусств ведет обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам дополнительного творческого образования по направлениям: "духовые и ударные инструменты", "фортепиано", "хоровое пение", "живопись" и "хореографическое творчество". Здесь 40 учебных кабинетов и три концертных зала. В школе обучаются 1 428 человек. Однако условия для занятий были не лучшие. Пришлось ремонтировать фасад, заменить окна, благоустроить парк. За счет бюджета города Москвы были закуплены 30 новых музыкальных инструментов, в их числе концертный рояль, 15 фортепьяно, цифровое пианино, 2 аккордеона, баян, арфа, 4 комплекта литавр, флейта, кларнет, тромбон и валторна.

Детская школа искусств ведет обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам дополнительного творческого образования.Фото: Алиса ТИТКО

В нынешнем году начнется капитальный ремонт во втором здании ДШИ им. С.Т. Рихтера на улице Кантемировской.

- Самое главное, что мы стараемся повышать педагогам заработную плату. В ближайшее время обсудим повышение грантов для педагогов и финансирование школ, - сказал Сергей Собянин.

Стоит напомнить, что педагоги московских школ искусств получают гранты мэра Москвы в размере 140 тысяч рублей в год.

КСТАТИ

В Москве запущена первая в России специализированная программа переподготовки для руководителей школ искусств. Ежегодно для них проводят более 50 курсов повышения квалификации с участием деятелей культуры и ведущих специалистов РАМ им. Гнесиных, МГК им. П.И. Чайковского, Британской высшей школы дизайна, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", Открытого университета Сколково, РАНХиГС. Кроме того, организована программа переподготовки преподавателей изобразительного искусства "Арт-образование. Педагогика".