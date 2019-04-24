К 2022 году Москва планирует перейти на раздельный сбор мусора

К 2022 году столица перейдет на раздельный сбор мусора. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- Мы выберем нового оператора по сбору и утилизации отходов, - объяснил глава Комплекса городского хозяйства. - В районах поставим новые контейнерные площадки. В синие контейнеры будем собирать влажный мусор, а в желтые контейнеры - сухой. Такой же окраски будут и мусоровозы.

В ближайшее время правительство Москвы планирует разработать программу раздельной сортировки бытового мусора. Жителям предложат сортировать отдельно пищевые отходы ("мокрые") и отдельно те, что можно отправить на вторичную переработку - пластик, бумагу, стекло, тряпки, металл ("сухие").