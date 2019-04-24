В Москве открылась фотовыставка женщин без ретуши #ПокажитеНас

Проект создан в поддержку одноименного международного движения, выступающего за разнообразие женских образов в медиа и рекламе. Мероприятие посетили известные представители российского шоу-бизнеса: артист Манижа, актрисы Ирина Горбачева, Дарья Мельникова, Лукерья Ильяшенко, Марина Парфенова и другие. Ведущей официального открытия выставки стала Аврора.

#ПокажитеНас (#ShowUs) – это коллекция фотографий от бренда Dove, состоящая из более чем 5000 фотоснимков женщин из 39 стран, созданная в партнерстве с фотобанком Getty Images и сообществом женщин-фотографов GirlGaze. Все фотографии, представленные на выставке в музее, не подвергались цифровой обработке с целью показать разнообразную внешность и уникальность женщин. Главная задача экспозиции – изменить стереотипное представление о красоте и показать настоящих женщин такими, какие они есть в жизни, а не такими, какими их хотят видеть.

Ведущая мероприятия Аврора заметила, что тема принятия себя обсуждается в обществе все чаще: «Согласитесь, мы все немного устали от жесткого фотошопа в инстаграме, одинаковых «модных» лиц, стереотипных красавиц в рекламе и глянце. При этом я вижу, что честные фотографии девушек без ретуши и мейка набирают рекордное количество лайков. Бодипозитив стал самым горячим трендом в медиа, а тема принятия себя обсуждается теперь гораздо чаще, чем ЗОЖ и ПП. Да, мир меняется, и на волне этих удивительных изменений бренд Dove запустил социальную кампанию #ПокажитеНас. Мне эта кампания нравится прежде всего тем, что мы можем открыто и честно поговорить о том, как полюбить себя, перестать сравнивать с другими?

Готовы ли мы предъявить миру все свои трещинки или будем их дальше замазывать в фотошопе?».

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова поделилась своим отношением к проекту: «Возлюби ближнего как себя самого. Ближнего-то мы любим. Мы любим красавиц. Мы любим моделей. А как возлюбить самого себя? Нужно прежде всего стать свободным от стереотипов, навязываемых обществом и глянцем, в том числе. Молодежь сегодня ведь уже совсем другая, она на многое смотрит совсем другими глазами. Ей не нужны машины, квартиры. Они хотят свободу. Спасибо бренду Dove за это движение, за то, что этот проект объединяет и поддерживает женщин. А объединяться мы умеем!».

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