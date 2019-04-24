Арест индийского бизнесмена может стать международным скандалом?

В Москве разгорается скандал вокруг уголовного дела, фигурантом которого неожиданного оказался индийский бизнесмен.

Амит Шривастава приехал учиться в Россию много лет назад. Уже здесь познакомился с земляком по имени Самир. У Самира, кстати, такая же фамилия - Шривастава. Завязалась дружба. В какой-то момент окончившие университет студенты занялись бизнесом. Сначала наладили поставки в Россию лекарств из-за границы, а затем начали строить собственный завод в Тверской области. Самир стал генеральным директором всей компании «Роутек», а Амит руководил ее российским представительством. По словам жены Амита Шривастава Дины Бернадцкой, в 2016-м у компании возникли проблемы со счетами в Великобритании (там зарегистрирован «Роутек»), из-за чего подвисли основные оборотные деньги, необходимые для выплат сотрудникам зарплат (на предприятии сейчас трудится около 200 человек) и прочих текущих расходов.

- Самир попросил Амита помочь, вложить в компанию свои личные деньги - он обещал позже все возместить, - говорит Бернадцкая. - За два года этот долг вырос до 60 миллионов рублей. Но когда Амит поднял вопрос о долге, вдруг выяснилось, что Самир его с поста главы российского представительства компании увольняет. Мой муж решил взыскать свои деньги через арбитражный суд. Но когда он подал иск, мы вдруг узнали, что на него завели уголовное дело по статье «мошенничество»!

Это было в сентябре 2018 года. Полицейские ворвались в квартиру Амита Шривастава в 6.30 утра и задержали бизнесмена. С тех пор он под домашним арестом.

Адвокаты индийского бизнесмена не понимают, почему следователи и прокуратура ЮЗАО пытаются обвинить Амита Шривастава в мошенничестве.

- Мошенники, как мы знаем, пытаются вывести деньги, а не положить их на чужой банковский счет! - говорит адвокат Ринат Мещеров. - Иначе в этом нет никакой логики.

Известный экономист Михаил Делягин после изучения материалов дела тоже, мягко говоря, в недоумении.

- Не понимаю, где следователи нашли тут мошенничество?! Один человек дал в долг компании через банковские счета. Потом потребовал свои деньги обратно. Это арбитражный спор, который вообще не в компетенции полиции. В этой истории Российское государство дает нам три сигнала: нельзя из своих денег платить людям зарплаты, нельзя платить налоги, нельзя сохранять рабочие места.

Президент индийской бизнес-ассоциации в России Сэми Котвани считает, что здесь, скорее всего, не обошлось без коррупции и нынешняя абсурдная ситуация может аукнуться на международном уровне, послужить сигналом для других иностранных бизнесменов, работающих в РФ. Не начнется ли после такого отток инвестиций? Ассоциация, со своей стороны, направит официальные письма президентам России и Индии, пытаясь привлечь их внимание к сложившейся ситуации.

- На высшем уровне руководство страны призывает иностранных инвесторов вкладывать в экономику России, - продолжает адвокат Мещеров. - Индию и ее бизнес называют нашими стратегическими партнерами. Но наши правоохранительные органы как будто живут в параллельной вселенной. Безнаказанность, которая есть в правоохранительных органах, порождает вседозволенность.тем временем

Во время домашнего ареста у Амита Шривастава обострился сахарный диабет. В ночь на 23 апреля он был госпитализирован с инсультом.