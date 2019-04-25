Наше Подмосковье. «Хино Моторс»: от проекта до объекта

В Подмосковье вчера прошла церемония закладки первого камня будущего автомобильного завода. Производство японской компании «Хино Моторс» уже через год должно заработать в Химках. Старт строительству дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

МИЛЛИАРДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Напомним, инвестиционное соглашение с японскими бизнесменами подписали в конце 2017 года. Японцы планируют вложить в этот проект около 1 миллиарда долларов. Подмосковные власти подобрали подходящий участок, предложили уникальные условия по льготам и субсидиям. Потом были проектирование будущего производства, прокладка коммуникаций и прочие подготовительные работы. Как и планировали, стройку запускают в апреле 2019-го.

- Мне очень приятно, что итоги нашего визита в Японию, сотрудничество, обсуждение планов, переговоры воплощаются в жизнь, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Сегодня мы дадим старт строительству завода по сборке автомобилей, которые имеют очень надежную высокую репутацию. Очень приятно, что наши совместные обсуждения, взаимодействия с нашими японскими коллегами начинаются здесь сегодня на строительной площадке, которую мы совместно готовили, убирали разные барьеры на пути к реализации этого проекта. Я уверен, что этот проект будет реализован успешно.

«С президентом российского отделения Hino Motors Сэгавой Микио и генеральным менеджером компании Ямадой Дзиро дали старт строительству завода в Химках. По планам грузовые автомобили сойдут с конвейера уже в 2020 году», - написал на своей странице в Инстаграме Андрей Воробьёв (@andreyvorobiev).

«Хино Моторс» - дочка всемирно известного автоконцерна «Тойота», крупнейшего в мире. Но если главная компания производит популярные легковушки, то «Хино» - это прежде всего грузовые машины. Причем наибольшей популярностью пользуются мало- и среднетоннажные модели - очень компактные и удобные в эксплуатации грузовики, которые можно использовать для доставки не самых больших грузов по городским улицам в условиях большого потока машин. Словом, идеально для многих российских городов.

Именно такие и будут производить в Химках.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На первом этапе все основные узлы грузовиков (кабины, двигатели, КПП, мосты и проч.) будут поставлять из Японии, а непосредственно на конвейерах в Химках их предстоит собирать.

- Наш проект уникален тем, что на одном месте мы решили объединить и производство, и центр запасных частей, и центр оказания услуг, а также тренинг-центр, - отметил президент «Хино Моторс» в России Сэгава Микио. - Мы будем не только производить качественные, надежные грузовики, но и также обеспечим качественное послепродажное обслуживание.

Сообщается, что готовые машины пойдут не только на российский рынок, но и в соседние страны.

- Я хочу поблагодарить правительство Московской области и администрацию города Химки за их поддержку нашего проекта, - сказал генеральный менеджер Второго автомобильного дивизиона компании «Мицуи энд Ко» (это подразделение финансово-промышленной группы, в которую входит и «Тойота». - Авт.) Ямада Дзиро. - Думаю, сегодняшняя наша встреча - это доказательство тесного сотрудничества, которое происходит между правительством Подмосковья, компаниями «Хино» и «Мицуи». В России растет спрос на автомобили. Я надеюсь, что данный проект внесет большой вклад в развитие российско-японских деловых отношений.

Конкретно

КСТАТИ

Местные кадры

На заводе «Хино Моторс» будет создано около 60 рабочих мест. Причем готовить специалистов будут здесь же, в Подмосковье.

Вчера же стороны подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке квалифицированных кадров на базе химкинского техникума и других профессиональных учебных учреждений Московской области. Подписи под соглашением поставили губернатор Андрей Воробьёв и президент компании «Хино Моторс» в России Сэгава Микио.

- Я благодарен за планы наших японских друзей по подготовке работников, по сотрудничеству с нашими колледжами, - заявил Андрей Воробьёв. - Считаю это очень важным и знаковым.

Учебные программы для будущих спецов завода «Хино Моторс» стороны будут разрабатывать совместно, представители японской компании должны выработать свои предложения и пожелания. Также для студентов техникума будут организованы производственно-практические занятия и на самом предприятии. Очевидно, что будущие специалисты автомобильной промышленности должны получить в процессе обучения не только хорошую теорию, но и важную практику.

Напомним, такая же программа подготовки местных кадров действует и на заводе «Мерседес» в Солнечногорске. В нескольких подмосковных колледжах специалистов для него начали готовить еще на стадии подготовки проекта.