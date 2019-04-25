Транспорт на Пасху 28 апреля 2019 года в Москве: Метро до 2 часов ночи, бесплатные автобусы до кладбищ и дополнительные остановки электричек

В этом году на православную Пасху (28 апреля) и Красную горку (5 мая) поменяется расписание общественного транспорта и электричек.

МЕТРО И НАЗЕМКА

В пасхальную ночь, на 28 апреля, метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 2.00 ночи. Некоторые городские автобусы, троллейбусы и трамваи станут развозить москвичей после праздничных богослужений до 3.30 ночи. Такое расписание будет действовать на 159 наиболее востребованных маршрутах - около храмов и кладбищ.

А от станций метро на окраинах города и железнодорожных платформ до 17 кладбищ будут ездить 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов. Они курсируют с 5.30 до 19.00 с интервалом от 1 до 5 минут. На лобовом стекле автобусов разместят таблички «Э», «Э1», «Э2», «Э3», «Э5» в зависимости от маршрута. На выходе из метро вывесят специальные указатели до остановок, от которых будут курсировать автобусы. Например:

- от метро «Домодедовская» - до Домодедовского кладбища;

- от метро «Улица Академика Янгеля» - до Щербинского кладбища;

- от метро «Выхино» и «Новокосино» - до Николо-Архангельского кладбища;

- от метро «Тушинская» - до Митинского кладбища.

Помимо этого, обычные городские маршруты автобусов до кладбищ в эти дни ездят по временному расписанию с переносом некоторых остановок. Напомним, в этих автобусах за проезд нужно платить по обычным тарифам с помощью разовых билетов, транспортных карт «Тройка» и проездных. Для льготников действуют социальные карты.

Подробнее - на сайте Мосгортранса.

ЭЛЕКТРИЧКИ

На железной дороге 28 апреля некоторым пригородным поездам, курсирующим в районах с храмами и кладбищами, добавят такие остановки:

- Казанское направление - Удельная, Ильинская;

- Горьковское направление - Никольское;

- Киевское направление - Сколково, Крекшино, Алабино;

- Рижское направление - Троицкая и Миитовская;

- Савеловское направление - Новодачная;

- Белорусское направление - Отрадное, Здравница, Баковка;

- Курское направление - Щербинка, Бутово;

- Павелецкое направление - Калинина, Чертаново, Булатниково.

Обо всех изменениях в расписании электричек можно узнать на вокзалах и остановочных платформах, а также на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

КАКИЕ ДОРОГИ ПЕРЕКРОЮТ

Из-за празднования Пасхи улицы будут закрывать так:

1. С 0.01 28 апреля до 0.30 полностью перекроют участок Спартаковской улицы от Плетешковского пер. до ул. Нижняя Красносельская, а также участок Нижней Красносельской ул. от Спартаковской ул. до Елоховского проезда.

2. В Елоховский проезд нельзя будет попасть на машине с 6.00 27 апреля до 0.30 28 апреля.

3. Два воскресенья подряд, 28 апреля и 5 мая, с 6.00 и до окончания мероприятий для проезда на дорогах закроют от 2 до 6 полос или полностью все полосы в зависимости от конкретного кладбища:

- ул. Рузская (участок от ул. Покрышкина до ул. Коштоянца);

- Боровское и Востряковское ш. (от ул. Никулинской до ул. Озерной);

- ул. Фестивальная (от Ленинградского ш. до ул. Смольной);

- дорога на Перепечинское кладбище (от деревни Шемякино до входа на кладбище). Внимание! Жителей районов Сходня, Филино, Новосходненский, мкр. Планерная и других будут пропускать через закрытый участок Новосходненского шоссе;

- Новосходненское ш. (от Машкинского ш. до поворота (входа) на Химкинское кладбище);

- Молодцовский пр-д и путепровод через Симферопольское ш. (от ул. Типографской до Щербинского кладбища);

- проезд Стратонавтов (от Волоколамского пр-да до Тушинской пл.);

- Каширское ш. (дублер) в сторону области (от ул. Шипиловская до ул. Ясеневая);

- участки от ул. Городецкая до ул. Галины Вишневской и от ул. Суздальская до Николо-Архангельского пр-да;

- ул. Вешняковская (от пл. Амилкара Кабрала до ул. Красный Казанец);

- проектируемый проезд № 326 (от ул. Салтыковской до Николо-Архангельского пр-да);

- Николо-Архангельский пр-д (от ул. Салтыковской до кладбища);

- Пятницкое шоссе (от МКАД до улицы Барышиха).