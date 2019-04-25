2019-04-25T13:15:58+03:00
Досуг

Пошути над комиком и выиграй поездку на финал шоу Павла Воли «Stand Up Battle»

Бренд ХРУСteam и «Stand Up Battle» запустили всероссийский флешмоб #Дохрустим
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Участники баттла оставили послание, которое нужно #ДОХРУСТЕТЬ – продолжить и превратить в смешную шутку. Кто сделает это веселее других, выиграет билет на финал шоу в Москве.

Новое шоу Павла Воли «Stand Up Battle» – первый международный онлайн-баттл, где комики сражаются за миллион рублей. Отборочные туры состоялись в начале апреля. 8 мая в Москве пройдет финальное выступление победителей.

Показать свои возможности в юморе, а заодно бесплатно приехать на финал шоу может любой желающий. Такую возможность предоставил бренд сухариков ХРУСteam, объявивший флешмоб #ДОХРУСТИМ. Участникам конкурса необходимо зайти в официальную группу StandUpBattle в социальной сети «Вконтакте» и в комментариях под конкурсным постом продолжить послание финалистов шоу: «Перед каждым выходом на сцену мы съедаем по 5 пачек ХРУСteam за 5 минут. А все потому что...».

Финалисты шоу выберут пять победителей, предложивших наиболее смешное продолжение фразы. Победители конкурса получат билеты в Москву, бесплатное проживание и возможность побывать на финале шоу. Комментарии можно оставлять до 25 апреля включительно. Подробности о конкурсе на https://vk.com/standup.battle.

Все, кто не попадет на финал, смогут посмотреть его 8 мая в прямом эфире в официальной группе шоу в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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