2019-04-25T14:47:20+03:00
Общество

Спорткомплекс и детсад появятся в Бутырском районе по просьбам жителей

А также новый корпус школы на 275 мест
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Проект застройки квартала реновации в Бутырском районе Москвы скорректируют. По просьбам местных жителей документом необходимо предусмотреть строительство целого комплекса объектов социальной инфраструктуры для детей. Об этом в четверг журналистам издания «Аргументы и Факты» рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Проект предполагает строительство нового корпуса школы на 275 мест и детского сада для 180 дошкольников, а также создание современного спортивного комплекса с бассейном и подземной автостоянкой», — пояснила архитектор.

Все предложения, высказанные жителями во время состоявшихся на этой неделе публичных слушаний, учтены. Разработчики скорректируют проекты планировки.

Обратим внимание, что площадь проектируемой территории составляет 37 гектаров. На ней будет построено 8 домов. На первых этажах жилых многоэтажек откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции. В районе оборудуют новые детские и спортивные площадки.

Планируется построить две улицы. Кроме того, проект предусматривает реконструкцию улицы Яблочкова на участке от Милашенкова до Руставели. Помимо этого, на улицах Милашенкова и Фонвизина обновят остановки и обустроят заездные карманы для автобусов.

Ранее журналисты сообщали со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики Москвы, что в тройку лидеров районов, в которых горожане в рамках переселения по программе реновации планируют расширить жилплощадь за доплату вошли Бескудниковский и Академический районы, а также Проспект Вернадского. Уточняется, что всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.

В 2019 году по программе реновации в Москве планируется переселить свыше 12 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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