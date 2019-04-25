По просьбам жителей в Восточном Измайлове построят спорткомплекс

В Восточном Измайлово решили дополнить проект застройки жилого квартала по программе реновации. После поступивших от местных жителей предложений планируется построить несколько образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных учреждений. Среди них - два детских сада, школа, культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

- По просьбам жителей в проект внесено большое количество социальных объектов, но это не единственный его плюс, - рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. - Он также предусматривает развитие территории в рамках концепции «двор без машин». Кроме того, планировочная структура района сохранится. Новоселам не придется менять привычный уклад жизни.

По проекту в микрорайоне предполагается открыть новую школу на 600 учеников, два детских сада на 340 мест и детскую поликлинику на 320 посетителей в сутки. Кроме того, может появиться физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также торговые и культурно-досуговые центры. Около домов, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса поставят шумозащитное остекление.

В программе реновации микрорайонов 36-28 района Восточное Измайлово участвуют 33 дома. На месте их сноса построят 10 современных жилых зданий. Новые дома будут соответствовать самым современным требованиям. На первых этажах новостроек появятся магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки и другие сервисные службы. В квартирах - утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы и отделка комфорткласса.

Одновременно в районе решат и транспортные проблемы. Для этого расширят проезжую часть 13-й Парковой улицы и 15-й Парковой улицы на участке от Измайловского бульвара до Сиреневого бульвара. Для улучшения связок внутри района проложат улицу местного значения.

Напомним, программа реновации в Москве утверждена 1 июня 2017 года. В ней участвует около 1 миллиона москвичей. Под расселение попадут более 350 тысяч квартир. Всего в программу включены 5 173 дома. Для строительства новых домов уже подобраны 323 «стартовые» площадки, на которых можно построить 4,666 миллиона квадратных метров жилья. В этом году по программе планируется переселить более 12 тысяч человек.

При разработке планировки кварталов реновации учитывались не только интересы участников программы, но и жителей района. Все они получат качественную общественную среду, обновление всех коммуникаций, улучшение и обновление дорожно-транспортной сети, новые социальные объекты.