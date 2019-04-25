Наше Подмосковье. На старт! Внимание! Школа!

В Подмосковье вчера одновременно стартовали стройки сразу полсотни новых школ. Процесс закладки учебных корпусов из Центра управления регионом (ЦУР. - Авт.) контролировали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор региона Андрей Воробьёв и министр просвещения РФ Ольга Васильева - через трансляцию с территорий в режиме реального времени. Балашиха, Истра, Коломна, Шатура, Озеры… В общей сложности почти три десятка муниципалитетов. Кстати, ЦУР - региональный штаб, в который в режиме онлайн стекаются данные из всех муниципалитетов, в том числе по решению оперативных задач. Это один из реализованных в Московской области проектов, который сейчас активно берут на вооружение и другие регионы страны.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил до 2025 года решить по всей стране проблемы второй смены в школах. Об этом говорится и в майских указах 2018 года, и в Национальном проекте «Образование» - «Современная школа». Впрочем, в Московской области строительство новых школ было объявлено одним из приоритетов еще несколько лет назад. И благодаря активному строительству учебных заведений в течение последних пяти лет ситуация планомерно выправляется. Сейчас в это уже трудно поверить, но еще пять-шесть лет назад в Московской области существовали школы и с третьей сменой. (Увы, для многих российских регионов это и сейчас реальность.) Так, в 2013 году во вторую и третью смену учились 11,5% всех подмосковных школьников. Благодаря активному строительству школ (110 за пять лет) эти цифры сокращены до 5,81%. И это при том, что каждый год число учеников в школах Московской области увеличивается на 40 тысяч!

- Учитывая указ президента, его идеологию в части ликвидации второй смены, мы проделываем огромную работу по строительству новых школ, - отметил Андрей Воробьёв, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру просвещения РФ Ольге Васильевой. - И сегодня мы хотели бы под вашим руководством заложить строительство 50 новых современных школ. Это школы в самых густонаселенных микрорайонах, городах Московской области. И мы считаем это очень знаковым событием.

Закладка новых школ шла в прямом эфире в Центре управления регионом. Фото: Пресс-служба правительства МО

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Те самые 50 школ, строительство которых было запущено в четверг, - это первый этап реализации большого проекта. Всего запланировано в течение ближайшей пятилетки построить 200 школ на 73 тысячи мест (см. «Конкретно»). Это позволит региону полностью избавиться от второй смены.

- Это действительно знаковое событие для такой большой в географическом плане территории, как Московская область, - сказала Татьяна Голикова. - Мы знаем, что регион является активным участником нашего национального проекта «Образование».

При этом зампред особо отметила темп работы подмосковных властей, который могли бы взять на вооружение многие другие субъекты РФ.

- У вас поступательно и очень позитивно идет ликвидация второй смены, что мы не во всех регионах страны наблюдаем. Строительство 50 школ - это существенный вклад в решение проблемы обеспечения доступности школьного образования в Подмосковье.

Особое внимание в региональном образовании уделяется в том числе и кадровым вопросам.

- Я хочу сказать огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьёву, потому что в Подмосковье существенно поддерживаются молодые педагоги: это и квартиры, и достойные зарплаты. В Подмосковье также сделано очень много в области педагогического образования», - отметила Ольга Васильева.

Андрей Воробьёв поблагодарил федеральное правительство за партнерство в реализации важнейших образовательных программ.

ВАЖНО!

Планы по капитальному ремонту уже существующих школ

- 24 подмосковные школы капитально отремонтируют в 2019 году (больше всего, по 3, - в Воскресенском районе и Орехово-Зуеве).

- В 35 школах капремонт прошел в 2015 - 2018 годах.