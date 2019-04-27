2019-04-27T14:14:42+03:00
Происшествия

В Подмосковье сгорел дотла автобус, который вёз 19 футболистов на матч

ЧП произошло в Домодедовском районе [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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В причинах пожара будут разбираться специалистыВ причинах пожара будут разбираться специалистыФото: предоставлено очевидцем
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В Подмосковье сгорел автобус футбольной команды «Метеор» из Балашихи. Спортсмены ехали на нем в Домодедово на матч чемпионата Московской области против «Пересвета-2» из Домодедово. В автобусе марки КАВЗ находились 19 человек.

Когда команда проезжала посёлок Ям (это уже Домодедовский район, 35 километр Каширского шоссе), из-под капота у автобуса пошёл чёрный дым, потом водитель увидел пламя. Автобус загорелся.

- Сидевшие в нем люди начали выскакивать через окон. Все сумели эвакуироваться, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Московского управления МЧС сообщают, что на место выехали несколько пожарных расчётов. Однако автобус выгорел дотла буквально в течение нескольких минут.

В ГУ МВД по Московской области уточняют, что никто из людей не пострадал.

- В причинах пожара будут разбираться специалисты, - говорит источник. - Но одна из очевидных версий - техническая неисправность. Все-таки КАВЗ это старый советский автобус. Будут проверять документацию по техническому состоянию машины, ее техобслуживанию.

Свой матч против «Пересвета-2» «Метеор» должен провести в 17:00. До стадиона игроки и тренерский штаб добираются на попутках.

Загорелся автобус с футболистами команды «Метеор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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