В Подмосковье сгорел дотла автобус, который вёз 19 футболистов на матч

В Подмосковье сгорел автобус футбольной команды «Метеор» из Балашихи. Спортсмены ехали на нем в Домодедово на матч чемпионата Московской области против «Пересвета-2» из Домодедово. В автобусе марки КАВЗ находились 19 человек.

Когда команда проезжала посёлок Ям (это уже Домодедовский район, 35 километр Каширского шоссе), из-под капота у автобуса пошёл чёрный дым, потом водитель увидел пламя. Автобус загорелся.

- Сидевшие в нем люди начали выскакивать через окон. Все сумели эвакуироваться, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Московского управления МЧС сообщают, что на место выехали несколько пожарных расчётов. Однако автобус выгорел дотла буквально в течение нескольких минут.

В ГУ МВД по Московской области уточняют, что никто из людей не пострадал.

- В причинах пожара будут разбираться специалисты, - говорит источник. - Но одна из очевидных версий - техническая неисправность. Все-таки КАВЗ это старый советский автобус. Будут проверять документацию по техническому состоянию машины, ее техобслуживанию.

Свой матч против «Пересвета-2» «Метеор» должен провести в 17:00. До стадиона игроки и тренерский штаб добираются на попутках.