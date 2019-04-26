По просьбам жителей в Бирюлеве Восточном построят спорткомплекс

При обновлении жилого квартала реновации в Бирюлеве Восточном изменится проект планировки. В частности, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и корпуса для действующей школы.

«Изучив потребности и пожелания жителей района, мы внесли в проект новый учебный корпус на 200 детей и физкультурно-оздоровительный центр площадью 1,7 тысяч квадратных метров, - рассказал журналистам один из разработчиков проекта, представитель Главного архитектурно-планировочного управление Москомархитектуры (ГБУ «ГлавАПУ») Алексей Игнатов. - Кроме того, за счет строительства и реконструкции внутриквартальных проездов в квартале будут созданы новые транспортные связи».

Мнения жителей, полученные во время публичных слушаний или через другие каналы коммуникаций, будут переданы архитекторам и проектировщикам для анализа и учета в работе.

В Бирюлеве Восточном на проектируемой площади 3,6 гектара вместо девяти старых домов появятся новостройки переменной этажности. Новые дома будут отвечать самым современным требованиям. В них будет удобно как многодетным родителям, так и маломобильным горожанам. На первых этажах откроются магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки. В новых квартирах будут утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы и отделка комфорткласса.

Квартал полностью благоустроят и создадут зоны для прогулок и отдыха, а также детские и спортивные площадки. По проекту приведут в порядок и соседние с кварталом реновации территории. В них появятся новые рекреационные зоны для прогулок и занятий любыми видами активного отдыха. Транспортная ситуация тоже улучшится. Для этого расширят Ягодную улицу и построят новые внутриквартальные проезды.

Напомним, программу реновации в Москве утверждили 1 июня 2017 года. Тогда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации». Переселение коснется около 1 миллиона москвичей и 350 тысяч квартир. В списке сноса - 5 173 дома. В Адресный перечень программы сейчас входят 323 «стартовые» площадки, на которых можно построить 4,666 миллиона квадратных метров жилья. В этом году по программе планируется переселить более 12 тысяч человек.