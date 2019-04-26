Бизнес спасали, а получили уголовное дело

В апреле 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Тулеева можно понять. 20 лет в кресле главы региона, 73 года, «что смог - отдал!» Вот только регион его не понял. «Больного льва» потащили по судам - свидетелем в процессах, где он искренне спасал кемеровчан от разорения и бедности.

В ЗАБОЙ НЕ ИДЕМ

Суд Кемерова рассматривает уголовное дело о вымогательстве акций разреза «Инской» у адвоката Антона Цыганкова. Обвиняемыми проходят восемь человек, включая бывшего руководителя управления СК по Кемеровской области Сергея Калинкина, экс-заместителей губернатора Алексея Иванова и Александра Данильченко, а также предпринимателя Александра Щукина и его юриста.

Аман Тулеев проходит по делу как свидетель. Собственно говоря, он и герой событий, которые привели к такому результату.

«Тулеев лично просил его (А. Щукина. - «КП») выкупить акции «Разреза «Инской», - сообщает tayga.info. - Более того, Тулеев же и сообщил о задержании номинального акционера».

«Разрез «Инской» ввели в эксплуатацию в 2011 году. Из-за спорных решений управленцев в 2016 году добыча угля не велась почти полтора года. К лету долги предприятия по зарплате приблизились к 70 млн рублей, а по налогам - до 454 млн.

8 июля терпение шахтеров лопнуло и они отказались выходить в забой до погашения долга. Люди готовы были перекрыть Транссибирскую магистраль.

Аман Тулеев поручил своим заместителям принять меры для урегулирования конфликта, а СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье 145.1 УК - невыплата заработной платы.

«Щукин согласился принять пакет акций, но он не предполагал, что это будет совершено под давлением на номинального акционера Антона Цыганкова. И, более того, он не хотел, чтобы на Цыганкова оказывалось давление, - цитирует адвоката бизнесмена tayga.info. - Губернатор попросил навести порядок на шахте, что, наверное, тоже не правильно. Как говорит Щукин: «Если бы я тогда отказался, то не было бы этой истории. То есть я виноват в том, что я согласился».

Долги предприятия погасили из областного фонда «Милосердие», куда предприятие Щукина до описываемых событий перечислило 200 млн рублей и 100 миллионов именно на погашение долгов по зарплате на «Инском».

ЛУЧШЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ,НО НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ

В результате дело о спасении шахты от банкротства превратилось в дело о вымогательстве.

Как нужно было поступить губернатору?

Есть два подхода. Первый - по закону. Предприниматель работает в правовых рамках. Не платит налоги и зарплату - рискует административным наказанием или даже уголовным. Для компании это чревато банкротством. Второй подход предполагает договариваться: бизнесу, местным сообществам, трудовым коллективам и властям.

Обе практики рабочие, но требуют терпения, налаженной правовой системы и, самое главное, времени, ведь банкротство может тянуться годами. И все это время люди сидят без денег за уже отработанное, зреет напряженность. И власти нередко вынуждены создавать условия, при которых предприятие переходит от безответственного бизнеса в руки новых собственников. Уже даже появилось понятие «белого рейдерства».

Аман Тулеев руководил регионом жестко. Частенько поступал по принципу «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!», привлекая к разбирательствам силовые органы.

Александр Щукин не в первый раз выручал власти Кемеровской области. Так, в конце 2013 года критическая ситуация с пожаром и выдачей зарплат сложилась на шахте «Грамотеинская».

«Директор Lehram Игорь Рудык был задержан российскими правоохранительными органами из-за нарушения иммиграционного законодательства. Позже шахта перешла под контроль бизнесмена Александра Щукина, - вспоминало в 2018 году агентство «Прайм».

Весной 2018 года Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске британской компании Lehram Capital Investments, которая оспаривала сделку о продаже своего бывшего актива. Решение было поддержано и вышестоящими судами. По словам представителей Щукина, как купила компания Lehram эту шахту за

10 000 рублей в октябре 2013 года, так и продала ее двумя месяцами позже за те же 10 000 рублей. На момент продажи в декабре 2013 года шахта имела миллиардные долги, которые Щукин погасил из собственных средств, да еще Lehram успела за эти два месяца вывести на свои структуры 26 миллионов рублей, которые предыдущий собственник оставил на выплату зарплат. Шахта до сих пор убыточна, несмотря на многомиллиардные вложения, и семья Щукина продолжает нести эту «социальную нагрузку».

Но на самом деле подобных историй много.

Например, в июле 2008 года губернатор Кемеровской области обратился к главе МВД РФ Рашиду Нургалиеву с просьбой разобраться в ситуации с заводом «Кузбассэлемент». Собственники предприятия - из Казахстана. Даже областные власти не могли найти ни их адресов, ни где они находятся.

«Завод с ноября 2008 года фактически находится в стадии банкротства, накопив долгов почти на полмиллиарда рублей», - сообщил РИА «Новости» представитель Министерства внутренних дел РФ.

НА МЕСТЕ ЗАВОДА - ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

Истории с банкротством предприятий редко проходят мирно. Один из удачных примеров - Новокузнецкий вагоностроительный завод. Предприятие в 2015 году обанкротилось. На компанию «ТрансФин-М» приходилось 2,6 млрд руб. задолженности НкВЗ из общего кредита в 6 млрд.

«Очевидно, что, если бы не ситуация с банкротством, НкВЗ мог бы поправить свое финансовое положение в этом году, ведь в спрос на полувагоны был ажиотажным, а стоимость в течение 2017 года выросла с 2 до 2,5 млн руб., - пояснил в конце

2017 года агентству «РЖД Партнер» генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. - Но в силу того, что одним из контрагентов (ООО «Вагон Трейд СДС») была инициирована процедура банкротства… время было упущено. И это вторая причина, почему, будучи основным кредитором завода, мы приняли решение о перепрофилировании предприятия. А в частности - о создании на базе площадки НКВЗ индустриального парка».

Но это идеальный случай, которые, к сожалению не так часты.

В особо сложных ситуациях губернатор гасил напряженность за счет средств из внебюджетных источников. Так, в октябре 2013 года власти Кемеровской области попросили Генпрокуратуру РФ вмешаться в ситуацию на шахте «Анжерская-Южная», работники которой с августа не получали зарплату, а по решению Тулеева задолженность перед ними должна была быть погашена из специального резервного фонда, сообщили РИА «Новости».

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ ПО ЗАКОНУ?

Нынешнее руководство Кемеровской области старается работать с бизнесом более деликатно.

В феврале 2017 года, еще при губернаторстве Тулеева, власти обратились в федеральные Минпром, Минэнерго и к акционерам Юргинского машиностроительного завода с предложением передать предприятие в собственность региона.

«Особое беспокойство вызывают систематические нарушения сроков оплаты труда (10,2 млн руб. зарплаты не выплачено за декабрь 2016 года и 51,9 млн руб. за январь 2017 года), что является нарушением законодательства о труде. Завод накопил более 6 млрд руб. кредиторской задолженности при годовом объеме производства менее 2,5 млрд руб.», - цитировал письмо «Коммерсант».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кризис на заводе негативно отразился на его ТЭЦ, которая обеспечивает теплом 95% потребителей 80-тысячной Юрги. В то время долги завода за уголь составляли 746 млн руб., за газ - 171,7 млн руб., уточняли областные власти. Руководство региона вынуждено было в ручном режиме обеспечивать ТЭЦ топливом, хотя угольщики не знали, когда с ними рассчитаются. Но решение проблемы затянулось. Только через два года, в феврале 2019-го, уже новый губернатор Кемеровской области объявил, что Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выкупает ЮрМаш. Проще говоря, новое руководство региона сделало то же самое, что и старое. Только без наручников.