Транспорт в Москве на Первомай 2019: Перекрытия улиц и метро, бесплатные парковки и дополнительные электрички

В первые длинные майские выходные по случаю Дня труда в столице поменяется график работы метро, наземки и электричек. Временное расписание выглядит так.

ПЕРЕКРЫТИЯ

В среду, 1 мая

Из-за праздничных демонстраций и шествий в центре столицы с 6.30 и до окончания мероприятий полностью закроют Ильинку, Варварку, Москворецкую и Кремлевскую набережные, площадь Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, Китайгородский, Лубянский и Солянский проезды, а также Старую площадь и улица Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.

В этот же день с 9.00 и до окончания мероприятия закроют участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, а также Охотный Ряд и Моховую улицу.

В четверг, 2 мая

Из-за международных соревнований по велоспорту «Пять колец Москвы» с 12.00 до 16.30 перекроют улицу Косыгина (от Ленинского проспекта до Мосфильмовской улицы), Мичуринский проспект (от улицы Косыгина до Университетского проспекта), Университетский проспект (от Мичуринского проспекта до Университетской площади) и Университетскую площадь (от Университетского проезда до улицы Косыгина).

Из-за весеннего мотофестиваля с 23.30 2 мая до 23.30 3 мая закроют движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой.

В пятницу, 3 мая

Во время открытия мотосезона с 23.30 3 мая до 15.00 4 мая полностью перекроют проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой.

В субботу, 4 мая

С 11.00 нельзя будет проехать по участку Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта. В это время здесь проедет мотоколонна. Сразу после катания байков дорогу будут открывать частями.

В этот же день с 11.00 до 13.00 закроют участок Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.

А вечером из-за репетиции парада на Красной площади с 17.30 до 20.00 перекроют улицы Нижние Мневники, Красная Пресня, Звенигородское шоссе, Садовую-Кудринскую улицу.

В это же время, с 17.30 и до завершения мероприятия нельзя будет проехать по таким улицам:

- Тверская (от Страстного бульвара до Моховой улицы);

- Моховая улица (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы);

- Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд;

- набережные - Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Устьинская, Болотная, Котельническая, Софийская, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста) и Раушская;

- Большой и Малый Москворецкий мост, Чугунный мост;

- Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая улица, 1-й и 2-й Раушские переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.

С 22.30 и до завершения репетиции полностью перекроют движение на Большом Каменном мосту, Новинском бульваре, Триумфальной площади, на улицах Новый Арбат, Мневники, Садовой-Кудринской и Звенигородском шоссе.

ПОДЗЕМКА

В праздничные дни с 1 по 5 мая метро и МЦК будут работать в обычном режиме до 1 часа ночи.

Во время репетиции парада на Красной площади 4 мая с 18.00 и до окончания прохода колонн будут работать только на вход и пересадку пассажиров станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

ПАРКОВКИ

В ближайшие праздники - с 1 по 4 мая - парковка в зоне платных стоянок будет бесплатной. При этом плоскостные стоянки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА

Пассажиров будут перевозить:

- 30 апреля - по расписанию пятницы;

- с 1 по 4 мая - по расписанию субботы;

- 5 мая - по расписанию воскресенья;

- 6 мая - по обычному расписанию.

При этом запустят дополнительные электрички. Например, 1 и 5 мая на Киевском направлении - поезд № 7011/7012 Москва - Калуга-1 в 9.32, обратно - № 7013/7014 Калуга-1 - Москва в 17.35. А 5 мая на Курском направлении - поезд № 7030 Тула-1 - Москва в 17.15.

ИДИ И СМОТРИ

Мы выбрали интересные места в городе, куда стоит сходить в первомайские выходные.

1. Прогулка по Москве-реке.

По водным маршрутам в столице ходят около 100 речных трамвайчиков. Самые красивые экскурсии - на любой из десяти круглогодичных яхт ледового класса «Рэдиссон Ройал». Они стартуют от причала около гостиницы «Украина», далее идут мимо Новодевичьего монастыря, стадиона «Лужники», парка Горького, памятнику Петру I, храма Христа Спасителя, Кремля, парка «Зарядье». Обратно по такой же трассе - после разворота около высотки на Котельнической набережной. Цена билета - от 600 рублей (детский), от 800 рублей (взрослый). Время в пути - 2,5 часа. На борту можно перекусить за дополнительную плату по меню.

Еще один маршрут - «Круиз по Водоотводному каналу» от портала речных прогулок Rivertickets.ru. За час можно прокатиться вокруг Золотого острова и увидеть 17 фонтанов канала, памятник Петру, Кремль, Парящий мост в «Зарядье», а также Зверев, Комиссариатский, Садовнический, Чугунный, Малый Москворецкий, Третьяковский (Лужков) и Патриарший мосты. Цена билета - 400 рублей (детский, с 6 до 12 лет), 700 рублей (взрослый), дети до 6 лет включительно - бесплатно.

2. Пасхальные ярмарки в центре.

До 5 мая включительно на площади Революции и Тверской площади можно побывать на бесплатных мастер-классах по выпечке куличей, приготовлению десертов, украшению пасхальных яиц.

На трех площадках на Тверском бульваре пройдут выставки бездомных животных от благотворительных фондов. Гости смогут перечислить пожертвования приютам и даже забрать полюбившуюся кошку или собаку домой.

С 1 по 12 мая на центральных улицах и площадях можно бесплатно послушать певцов из разных стран на конкурсе «Московская весна А Cappella». Уличные сцены поставят на Кузнецком мосту, Лубянке, в парке «Зарядье», около станции метро «Баррикадная», на Пушкинской и Триумфальной площадях.

3. Летний кинотеатр.

Первый в этом сезоне кинозал под открытым небом появится 1 мая в парке искусств «Музеон». Кроме кино, здесь будут проводить лекции, выставки и занятия антигравити-йогой, мастер-классы, дегустации и концерты в баре с лаунж-зоной и детской площадкой. Расписание и цены - на сайте pioner-cinema.ru/ru-open-air.

4. Открытие сезона в музеях-заповедниках.

В Первомай в «Царицыно» начнут работать открытые террасы кафе, танцплощадка, лодочные станции и пункты проката. Можно покататься на моторной лодке по Верхнему пруду. А в 12.00 около причала со сфинксами на воду будут выпускать после зимовки птиц - белых лебедей, индийских уток-бегунков, серых гусей. Их можно покормить кормом из вендинговых автоматов.

В «Коломенском» проводят аудиоэкскурсии на электромобилях и прогулочном паровозике. В пути можно увидеть Дворец царя Алексея Михайловича, церковь Святого Георгия Победоносца из Архангельской области, Голландский домик Петра I, Казанский и Вознесенский сады. Цена билета - 250 рублей, бесплатно - для детей до 3 лет без отдельного места.