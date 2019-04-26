2019-04-26T15:45:56+03:00
Общество

Собянин: «Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище»

Мэр выразил соболезнования родным и близким актрисы
Анна МИХАЙЛОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Элины Быстрицкой. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter и в социальной сети «В контакте».

«Ушла Элина Быстрицкая. Любимая народная актриса, великолепная Аксинья из «Тихого Дона», женщина удивительной красоты и благородства. Мои глубокие соболезнования родным и близким Элины Авраамовны. Приняли решение о захоронении Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище», - написал мэр.

Напомним, сегодня утром народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась в столице на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Советская и российская актриса театра и кино Э. Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 году. Окончила Киевский институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого (сейчас - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого). С 1958 года служила в труппе Малого театра. Снималась в кино - исполнила роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни» (1950 г.), Елизаветы Максимовны («Неоконченная повесть», 1955 г.) Ксении Румянцевой («Все остается людям», 1963 г.) и другие. Большую известность ей принесла роль Аксиньи в «Тихом Доне», (1957 - 1958 г.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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