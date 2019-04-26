Дмитрий Медведев провел в Подмосковье совещание по нацпроекту «Наука»

По числу ученых и исследователей Россия сегодня входит в пятерку ведущих стран мира. Однако Президент России Владимир Путин поручил наращивать обороты. Так, в прошлом году был утвержден Национальный проект «Наука», в котором заложены новые принципы работы в этой сфере - до 2024 года Россия увеличит финансирование новых исследований и разработок на 50%.

Московская область еще с советских времени была одним из флагманов научного потенциала страны. Лидирующие позиции регион удерживает и сейчас, местные власти очень серьезно подходят к реализации нацпроекта «Наука». (См. «Конкретно»).

Сегодня в Московском физико-техническом институте (МФТИ), который находится в подмосковном Долгопрудном, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание на тему «Национальный проект «Наука»: система развития кадрового потенциала».

УЧЕНЫЕ ПОМОЛОДЕЛИ НА 10%

Перед совещанием Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Московской области Андрея Воробьева осмотрел инфраструктуру МФТИ.

В своем выступлении премьер отметил, что российские ученые за последние годы заметно «помолодели». И это правильный тренд.

- Почти 44% всех российских исследователей сегодня - это люди, которым нет пока 40 лет. Это число за последние годы довольно серьезно выросло. За последние восемь лет эта цифра на 10% увеличилась. Но нужно стремиться к тому, чтобы молодежи среди исследователей было больше половины.

По словам Дмитрия Медведева, такого эффекта нужно добиваться через развитие системы грантов, представление молодым ученым жилья, программу доступной ипотеки.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ - В ПРАКТИКУ

Не секрет, что в сложные 90-е и позже была тенденция утечки мозгов на Запад. Специалисты из самых разных отраслей старались уехать за границу, чтобы иметь возможность остаться в профессии. Ну и материальная сторона, конечно, имела большое значение. А теперь начинается обратный процесс. Уехавшие ученые возвращаются. Российская наука по-прежнему конкурентоспособна, в России создаются условия для работы и исследований. В том числе - в институтах и исследовательских центрах на территории Московской области.

Сейчас на территории региона находятся более половины наукогорадов России. Также в Московской области реализуют два «мегасайенс», так называют уникальные научные установки (в России сейчас пять таких проектов, включая подмосковные).

Важно, что многие научные направления сегодня ориентированы на реальное производство и развитие экономики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отмечает, что особые экономические зоны «Дубна» и «Исток» во Фрязино нацелены на внедрение научных разработок в практику. То же касается технопарка в сфере высоких технологий на базе ЦАГИ в Жуковском, индустриального парка по биомедтехнологиям в Пущино.

ПОДМОСКОВНАЯ СОЦИПОТЕКА

Число исследовательских организаций и связанных с наукой предприятий в Подмосковье постоянно увеличивается. Свежая кровь, молодые ученые, нужны и крупным научно-производственным центрам, и перспективным стартапам.

Поэтому в Подмосковье работают над привлечением в науку новых перспективных специалистов. Так, в регионе уже несколько лет действует программа социальной ипотеки для молодых ученых. «В Московской области расположено 8 из 13 российских наукоградов, поэтому у нас много ученых, молодых специалистов. По количеству научных организаций и научных работников мы занимаем второе место в стране. В этой отрасли у нас работает почти 77 тысяч человек, - сказал Андрей Воробьев. – Ключевой вопрос, который решаем мы, региональная власть, это помощь молодым ученым с жильем. У нас действует программа «социальной ипотеки», когда область берет на себя выплаты по основному кредиту, а человек платит только проценты. За 3 года квартиры приобрели 307 молодых ученых и уникальных специалистов из оборонного сектора. Эта программа будет продолжена, в 2019 году мы запланировали еще 100 квартир».

Также действует ежегодная губернаторская премия для молодых ученых. 15 человек получают по 700 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

76,6 тыс. человек заняты в Московской области в сфере научных исследований и разработок.

В Московской области находятся:

- 8 из 13 российских наукоградов (Дубна, Жуковский, Королев, Протвино, Реутов, Пущино, Черноголовка, Фрязино),

- единственная в стране международная научная организация - Объединенный институт ядерных исследований (Дубна),

- 2 научных центра РАН (Пущино, Черноголовка),

- 267 научных организаций.

СПРАВКА «КП»

МФТИ, он же Физтех, находится в Долгопрудном. Сегодня это ведущий российский вуз, в котором готовят специалистов в области теоретической и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Входит в ТОП-100 самых престижных вузов мира. В институте действуют 11 факультетов, 124 кафедры. Сейчас здесь учатся 7,5 тысяч студентов и аспирантов из 38 стран мира. (До 2024 года вуз планирует увеличить это число до 9,5 тыс.). В разные годы в МФТИ преподавали 8 нобелевских лауреатов. Среди выпускников института - для лауреата Нобелевской премии, 193 академика и члена-корреспондента РАН, 6 тыс. докторов наук.