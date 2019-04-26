2019-04-26T22:35:14+03:00
Общество

Во всех учебных заведениях столицы установлено единое меню

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рассказала радио «Эхо Москвы», как организуется меню для столичных школьников
Сергей СМУРОВ
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В Москве произошло полноценное реформирование системы питанияВ Москве произошло полноценное реформирование системы питанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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По словам Андреевой, во всех учебных заведениях столицы операторы питания установили единое и разнообразное меню. Каждый поставщик усовершенствовал систему питания детей, заботясь об их здоровье и успеваемости.

«У нас, кстати, последнее время практически не подтверждается, вот с начала года вспышек инфекций нет. Есть инфекция рота – и норовирусная, кишечная симптоматика есть, но это не связано с фактором питания в школе», – отметила глава Роспотребнадзора.

«Потому что у всех поставщиков в столице единое меню, утвержденное Роспотребнадзором», — напомнила Андреева.

Также глава надзорного ведомства напомнила, что в Москве произошло полноценное реформирование системы питания и теперь за каждым поставщиком осуществляется полный контроль. Именно поэтому, а также благодаря работе по единым стандартам в столице не происходит массовых вспышек инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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