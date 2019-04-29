Минтранс Московской области: В майские праздники число погибших в ДТП по вине водителей увеличивается вдвое

Подмосковный Минтранс и УГИБДД по Московской области перед стартом майских праздников призвали водителей внимательнее и строже относится к правилам безопасности на дорогах. По официальной «гаишной» статистике в этот период традиционно вдвое вырастает число погибших в автоавариях по вине водителей и нерадивых пешеходов.

Об этом говорили на пресс-конференции, в которой приняли участие сотрудники двух ведомств.

- В 2018 году за неделю, что продолжались майские праздники, погибло в ДТП на 56% больше людей, чем неделей ранее, а число наездов на пешеходов увеличилось до 75%, - привел невеселую статистику министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Основные виды майских смертельных аварий 2018 года - столкновения машин (23 погибших) и наезды на пешеходов (12).

- Анализ показал, что причинами явились нетрезвое состояние водителей и пешеходов, несоблюдение скоростного режима и переходы пешеходов в неположенном месте, - отметил глава подмосковного Минтранса.

Красноречивая цифра: за весь прошлый год в Московской области лишили водительских прав 11 тысяч человек, которые садились за руль, «приняв на грудь».

По всей области пройдут масштабные рейды «Нетрезвый водитель». Фото: Наталья Копылова

Сейчас на автодорогах Подмосковья работает более 1200 стационарных и передвижных комплексов фото-видеофиксации превышения скорости и правил дорожного движения. В 2018 году по материалам этой системы нарушителям вынесли 13,6 миллионов постановлений. Общая сумма собранных штрафов - 4,6 млрд. рублей. За первые 4 месяца нынешнего года - 2,6 млн. постановлений на без малого 1 млрд. рублей. Но сезон лихачей еще впереди…

На майские праздники мобильные комплексы перебросят на самые сложные трассы.

- На Ярославском шоссе уже работает комплекс измерения средней скорости, - рассказал заместитель министра транспорта Подмосковья Игорь Королёв. - В мае будут запущены такие комплексы и на других участках, где уже установлены стационарные комплексы.

Кроме того, по всей области пройдут масштабные рейды «Нетрезвый водитель».

По словам замначальника УГИБДД по Московской области Владимира Севостьянова, в ближайшие «каникулы», разбитые на две части, ведомство увеличит количество сотрудников на дорогах.

- Также в оперативно-профилактических мероприятиях примут участие 100 сотрудников мотогруппы ГИБДД. Особое внимание будет уделяться мотоциклам и велосипедам, а также новым техническим средствам передвижения - самокатам, сигвеям, которые представляют не меньшую опасность, чем автомобили.

В ГИБДД обращают внимание: родителям следует внимательно отнестись к использованию детьми таких видов транспорта и не выпускать их на дороги общего пользования.