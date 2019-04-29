2019-04-29T17:37:53+03:00
Общество

Вахтовики голосовать не будут

Работающие в столице вахтовым методом жители других регионов не будут выбирать депутатов Мосгордумы
Антон БАЛУЕВ
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Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал об этом в Telegram..

Разъяснение понадобилось в связи с тем, что депутаты городского парламента приняли в первом чтении законопроект об эксперименте по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября 2019 года.

В проекте закона предполагается провести дистанционное голосование в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы в зависимости от решения Московской городской избирательной комиссии. Оно будет проходить параллельно с традиционным голосованием. Избиратели экспериментальных участков могут выбрать, как голосовать - очно, или дистанционно.

Для того чтобы голосовать дистанционно, надо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы. Соответственно, у избирателя должна быть подтвержденная учетная запись. Заявление можно подать или отозвать не раньше, чем за 45 дней, и не позже, чем за три дня до дня голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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