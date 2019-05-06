Дни открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году: Надо ли получать направление, кто может прийти на прием

Слышала, что для москвичей несколько раз в месяц проводится бесплатный прием специалистов во время дней открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году. Врачам можно задать вопросы по определенным болезням. Хотелось бы узнать, как получить такую консультацию и нужно ли для этого направление из поликлиники?

Вера Игнатова. Северо-Западный округ.

Дни открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году проходят каждый месяц. Как сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы, в больницах, роддомах и научных центрах Москвы москвичам полагаются бесплатные консультации у врачей, в том числе и узких специалистов, обследования с дальнейшими рекомендациями по лечению, а также лекции медиков. На прием в дни открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году можно прийти в любую удобную поликлинику или больницу, в которой проходит такая акция. С собой нужно захватить паспорт и полис ОМС. В некоторых случаях требуют заранее записаться через интернет или по телефону. Направление из своей поликлиники для такой консультации по акции получать не нужно. Но, если вы хотите пройти врачебный осмотр в нужной больнице, например, во время диспансеризации, а не по акции дней открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году, тогда вам придется оформить направление в своей поликлинике.

Публикуем график основных бесплатных консультаций врачей на ближайшие недели во время дней открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году. Подробное расписание и предварительная запись - на сайте департамента здравоохранения Москвы в разделе проекта «Входите, открыто!».

НА ЗАМЕТКУ

1. Научно-практическии центр имени Соловьева (ул. Пантелеевская, д. 10)

7 мая, 17.00 - 18.00 - занятия по неи рофитнесу доктора Александрович в лектории «Путь к себе». Все желающие смогут научиться основным упражнениям для развития мозга и побывать на психотерапевтическом тренинге «Искусство забывать». Справки по тел. - (495) 680-09-43.

2. Больница № 13 (ул. Трофимова, д. 26, стр. 8, отделение медицинскои профилактики, 2-и этаж)

7 мая, 11.00 - 11.30 - на лекции «Рак толстои кишки» врач-хирург расскажет о первых признаках болезни и том, как ее предупредить. Справки по тел. - (495) 958-96-07.

3. Больница имени Плетнева (ул. Верхняя Первомаи ская, д. 57)

8 мая, 16.00 - 18.00 - экскурсия по роддому для будущих мам и пап, во время которой специалисты ответят на вопросы. Справки по тел. - (495) 465-78-46.

4. Больница имени Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, конференц-зал, 3-и этаж)

8 мая, 16.00 - для желающих в дни открытых дверей в больницах Москвы в 2019 году пройдут занятия в «Школе инсульта». Справки по тел. - (499) 735-25-97;

14 мая, 15.00 - на выездном семинаре по адресу Зеленоград, Центральная площадь, дом 1, культурныи центр «Зеленоград» пройдет занятие «Школы здоровья». Все желающие смогут узнать о причинах инфаркта миокарда и инсульта, о том, как предотвратить эти болезни. Во время экспресс-диагностики участники семинара смогут измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращении , определить содержание кислорода в артериальнои крови. Им выдадут направления на бесплатную денситометрию (измерение минеральнои плотности костнои ткани). Справки по тел. - (499) 735-25-97.

5. Больница № 13 (ул. Трофимова, д. 26, стр. 8, отделение медицинскои профилактики, 2-и этаж)

14 мая, 11.00 - 11.30 - на лекции «Профилактика и лечение бронхиальнои астмы» заведующий отделением расскажет о причинах развития бронхиальнои астмы и предупреждении развития болезни. Справки по тел. - (495) 958-96-07.

6. Больница имени Вересаева (ул. Лобненская, д. 10, корп. 3, поликлиническое отделение)

14 мая, 8.00 - 20.00 - желающие смогут измерить артериальное давление на медицинском посту на 3-м этаже поликлиники. После обследования пациенты получат консультацию врача общеи практики. При необходимости их направят на ЭКГ и кардиологу. Справки по тел. - 8 (916) 581-78-19.

7. Психиатрическая больница № 4 имени Ганнушкина (ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1, России ская государственная библиотека молодежи)

14 мая, 16.00 - 17.00 - на интерактивной лекции врачи расскажут о профилактике тревожных расстрои ств у работающих жителей, о панических атаках, социальных тревожностях, различных страхах. Справки по тел. - (495) 963-11-02.

8. Больница № 24 (4-и Вятскии пер., д. 39, через вход для персонала, 2-и этаж, конференц- зал)

15 мая, 14.00 - 16.00 - в перинатальном центре беременные смогут подробнее узнать о работе родильного отделения, задать врачам вопросы. Специалисты расскажут о медикаментозных и не медикаментозных методах обезболивания родов, о дыхании и активном поведении в родах, грудном вскармливании. Справки по тел. - (495) 613-24-45.

9. Больница «Кузнечики» (Новая Москва, поселение Рязановское, поселок Остафьево, стр. 29)

15 мая, 9.00 - 14.00 - все желающие могут пройти обследование в выездных рентгенологических и стоматологических медицинских мобильных комплексах. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Справки по тел. - 8 (903) 594-33-61.

10. Больница № 17 (ул. Волынская, д. 7)

15 мая, 14.00 - 16.00 - на приеме у врача-эндокринолога консультацию смогут получить пациенты с гормональными нарушениями, диабетом, страдающие ожирением. Справки по тел. - (499) 638-30-17.

11. Больница № 13 (ул. Велозаводская, д. 1/1, травматологическое отделение, 2-и этаж)

15 мая, 9.00 - 12.00 - врач-вертебролог, профессор проведет консультации для пациентов с болью в спине, грыжами диска, стенозами позвоночного канала, сколиозами, кифозами. Справки по тел. - 8 (965) 348-88-22.

12. Научно-практическии центр психического здоровья детеи и подростков имени Сухаревои (5-и Донскои пр-д, д. 21а, корп. 20, 4-и этаж, левое крыло, отделение РАС)

15 мая, 16.00 - на лекции «Ребенок кричит. Что делать?» родители узнают, по каким признакам можно различать требовательныи крик и эмоциональныи срыв, а также как вести себя взрослому в обеих ситуациях. На вопросы ответит семеи ныи консультант, учитель-дефектолог. С собой нужно принести паспорт для прохода на территорию, без предварительнои записи. Справки по тел. - (495) 958-25-93.

13. Больница № 17 (ул. Волынская, д. 7)

16 мая, 9.00 - 13.00 - на бесплатном консультативном приеме врача-стоматолога-терапевта желающие смогут прои ти полное обследование полости рта, получить план лечения и рекомендации по уходу за зубами. Справки по тел. - (499) 638-30-17.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

6 мая - Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы;

7 мая - Московская административная дорожная инспекция (МАДИ);

8 мая - Управление координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

В каких музеях можно оплатить вход по карте «Тройка»?

Для проезда в метро и автобусах постоянно пользуюсь транспортной картой «Тройка». Недавно ходил с детьми в музей «Экспериментаниум» и случайно узнал, что там с помощью «Тройки» можно оплатить вход на экспозицию. Еще и со скидкой. В каких городских музеях при покупке билета принимают эту карту?

Дмитрий Евгеньевич, ул. Тимирязевская.

Отвечает первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов:

- Сегодня транспортной картой «Тройка» можно оплатить билет в 45 музеях и галереях столицы. Мы работаем над тем, чтобы расширить этот список. Например, в апреле в него добавили музей изобразительных искусств имени Пушкина. Здесь «Тройка» позволяет оплатить входной билет или услуги музея в кассах главного здания, галереи искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков и центра эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон».

Для прохода на экспозицию проездной билет нужно приложить к считывателю в кассе или сразу к турникету у входа в музей (в этом случае можно не стоять в очереди к кассиру. - Прим.). С баланса «Тройки» спишется сумма, равная стоимости билета. При этом на счету билета «Кошелек» должно быть достаточно денег, чтобы оплатить услугу учреждения. Обратите внимание! Одной картой «Тройка» можно оплатить проход только за одну персону.

Сейчас билет с помощью «Тройки» можно купить, например, в музей-квартиру Александра Солженицына (филиал Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына), музей международного нумизматического клуба, Дарвиновский музей, музей «Лунариум» Московского планетария, Третьяковскую галерею, музей советских игровых автоматов, музей «Живые системы», музей автомобильных историй. Кроме того, по транспортной карте продают билет на канатную дорогу, а также зимой - на катки.

Полный список музеев, где принимают для оплаты карту «Тройка».

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.