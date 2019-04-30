Редкие и уникальные

Всего год остается до празднования 75-ой годовщины Великой Победы. Подготовка к этому важному событию, объединяющему всех жителей нашей страны и зарубежных соотечественников, идет полным ходом.

Накануне 9 мая Департамент образования и науки Москвы совместно со столичным Главархивом сделал настоящий подарок любителям истории. В рамках медиапроекта «Герои Советского Союза – наследникам Победы» в библиотеке «Московской электронной школы» появились уникальные и ранее неопубликованные материалы о судьбах первых Героев Советского Союза - советских летчиков, участвовавших в спасении экипажа ледокола «Челюскин» и выполнении сверхдальних беспосадочных перелетов, участников Гражданской войны в Испании в 1936-1939 гг., советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войн. Это фотографии, письма, газетные публикации. Первые 50 биографий Героев уже опубликованы. Всего в течение года в МЭШ появится более тысячи биографий, которые много лет хранились в архивах и дожидались своего часа.

Эти материалы будут интересны школьникам, которые занимаются научно-исследовательской работой, учителя смогут использовать их на уроках. А благодаря тому, что доступ к «Московской электронной школе» (МЭШ) теперь открыт для жителей всей России и даже зарубежных стран, познакомиться с архивными новинками сможет любой желающий.

Вообще за последнее время библиотека МЭШ пополнилась большим количеством интересных и познавательных материалов их архивных фондов столицы. А возможности «Московской электронной школы» теперь позволяют изучать уникальные архивные документы, используя различные гаджеты, не тратя свое время на походы в архив.

Недавно в МЭШ появилась подборка различных документов, в том числе аудиозаписей, которая позволяет по-новому взглянуть на творческую биографию знаменитого советского диктора Юрия Левитана, ставшего «голосом эпохи». А в преддверии годовщины Сталинградской битвы были опубликованы редкие фотографии, наградные листы, автобиографии советских воинов, фронтовые листовки и агитационные материалы. Другая часть архивных документов рассказывает об освобождении Ленинграда от фашистской блокады.

Исторический раздел библиотеки МЭШ будет регулярно пополняться. В ближайшее время здесь можно будет почитать документальный трехтомник «Москва - столица победителей» о военных буднях защитников и жителей города.

Несомненно, чем больше будет возможностей у школьников прикоснуться к славному героическому пошлому нашей страны, тем бережнее они будут относиться к истории, пресекая попытки ее искажения.

КСТАТИ

Кроме уникальных архивных документов в МЭШ можно найти много полезного: сценарии уроков, интерактивные образовательные приложения, тестовые задания, различные пособия и произведения художественной литературы. Среди последних новшеств – онлайн-подготовка к итоговым контрольным работам.