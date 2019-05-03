На юго-востоке Москвы пьяные родители оставили без присмотра трехлетнюю дочь и та выпала с балкона

В официальном пресс-релизе этот чудовищный поступок охарактеризовали как «оставление в опасности малолетней дочери». 125-я статья уголовного кодекса. Максимальное наказание - лишение свободы сроком на один год.

Все произошло в одной из квартир на улице Рождественская (район Некрасовка, юго-восток Москвы). Оба родителя (папа и мама) баловались алкоголем и в угаре забыли про собственную трёхлетнюю дочь. Девочка, оставшись без присмотра, очутилась на балконе (речь идёт о шестом этаже). И начала карабкаться к открытому окну.

В это время, кроме горе-родителей, в жилище находились ещё два ребёнка (дети жены от первого брака). Но они были не рядом и, увы, беду предотвратить не смогли.

Младшенькая сестра перелезла через окно и упала на землю. Ее возле дома без признаков жизни обнаружили соседи. Приехавшие медики зафиксировали смерть.

Сотрудники полиции вошли в квартиру и обнаружили пьяных родителей - мать 1978 года рождения и отец 1979-го. Там же находились двое несовершеннолетних детей.

- Родителей задержали по подозрению в том, что они, осознавая, что ребенок лишен возможности принять меры к самосохранению, оставили его без присмотра с открытой балконной дверью, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка МВД. - В настоящее время 12-летняя дочь передана родному отцу, а ее 8-летняя сестра - в медицинское учреждение. По данному факту дознанием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

После очередного несчастного случая в полиции призывают родителей к бдительности.

- В теплое время года многие взрослые забывают о том, что раскрытое окно опасно для ребенка, - говорится в официальном сообщении. - Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в его жизни. Не стоит использовать антимоскитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Рекомендуем установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.