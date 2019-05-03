В Москве открывается мотосезон

В этом году весенний мотофестиваль впервые станет двухдневным (3 и 4 мая). Начнется он с шоу-программы в Парке Горького, а завершится мотопарадом на Садовом кольце. Ожидаются, что в его рычащих рядах проедут шесть тысяч байкеров. Это на 500 человек больше, чем насчитали в прошлом году.

Шоу-программа началась утром в пятницу. После официальных приветствий организаторы объявили о начале соревнований по стантрайдингу (захватывающее зрелище, во время которого участники демонстрируют различные трюки и собственные умения). Ожидаются также гонки на квадроциклах.

Вечером перед публикой выступит группа «7Б» (та, что поет «гордость полными вагонами, золотыми погонами - с юга дуют молодые ветра»).

Утром в субботу 4 мая мотоколонна начнет собираться на проспекте Академика Сахарова. И стартует к Фрунзенской набережной в 11.30. Через час все участники приедут в Парк Горького, где праздник будет продолжен.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/706612" frameborder="0"></iframe> Мотоколонна в Москве перед открытием мотосезона-2019.

В связи с открытием мотосезона 3 мая с 15.20 троллейбусы №7 будут следовать в обоих направлениях по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, не заезжая на Мичуринский проспект и улицу Косыгина.

4 мая с 9.00 с увеличенными интервалами будут ходить автобусы А, Т88, № 40, 122, троллейбусы №14 и №22 , а также трамваи №№7, 13, 37 и 50.

С 11.30 время в пути увеличится у автобусов Б, М2, М3, М6, М9, М10, Т3, Т39, Т47, № 15, 39, 64, 255, 869 и С43 .

Также с 10.45 автобусы Т79 вместо Фрунзенской набережной будут следовать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту.

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦЫ

3 мая с 16.00 до 18.00 - улица Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского;

С 23.30 3 мая до 15.00 4 мая - проспект Академика Сахарова, улица Маши Порываевой;

4 мая с 11.00 - Садовое кольцо от Новой Басманной до Ленинского проспекта;

4 мая с 11.00 до 13.00 - Фрунзенская набережная от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.