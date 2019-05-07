2019-05-07T13:08:07+03:00
Общество

Москвичи одержали победу по всем 24 предметам Всероссийской олимпиады

В копилке столичной сборной 943 диплома
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Столичные школьники заняли первые места по всем предметам Всероссийской олимпиады, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

«Рекордное количество дипломов победителей и призеров завоевали юные москвичи на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В копилке столичной сборной 943 диплома. Это более 40% от всех врученных наград», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В департаменте обратили внимание журналистов, что по сравнению с 2010 годом столичные школьники выступила в три раза успешнее - тогда в копилке столичной сборной было 278 дипломов.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми. В нынешнем году заключительный этап олимпиады прошел с 17 марта по 27 апреля в 13 городах России. Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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