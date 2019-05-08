Наше Подмосковье. К 75-летию Победы откроют новый музей Зои Космодемьянской

Владимир Алексеев дали старт строительству нового музея Зои Космодемьянской в Петрищеве.

Накануне Дня Победы в деревне Петрищево Рузского городского округа состоялась церемония, приуроченная к началу строительства нового музея Зои Космодемьянской. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр культуры России Владимир Мединский и замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев возложили цветы к монументу на месте казни отважной девушки.

Зоя, так и оставшаяся навсегда 18-летней, - один из главных символов героизма граждан Советского Союза во время Великой Отечественной. В октябре 1941 года, когда немцы уже подходили к Москве, она в числе еще 2 тысяч комсомольцев записалась добровольцем в ополчение. Несколько дней обучения в диверсионной школе и заброска в район Волоколамска, где уже стояли части вермахта. Группе было поручено сжечь дома в 10 населенных пунктах, где были расквартированы вражеские офицеры и солдаты. 28 ноября в деревне Петрищево Зою схватили, когда она пыталась поджечь сарай. Девушку жестоко пытали, но она так и не сказала, какое задание было у группы, где скрываются остальные партизаны. Даже свое настоящее имя не сказала. Назвалась Таней. На следующий день Космодемьянскую повесили. По словам свидетелей, перед смертью Зоя обратилась к согнанным к виселице жителям деревни: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Это счастье - умереть за свой народ...»

ЗЕМЛЯ, ГДЕ НАЧАЛОСЬ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Уже после войны в Петрищеве, на месте подвига, организовали музей Зои Космодемьянской, в котором были собраны ее личные вещи.

- Именно с этой подмосковной земли начиналось контрнаступление наших войск в 1941 году, - отметил губернатор Андрей Воробьёв.

Он также напомнил, что три года назад уже приезжал в Петрищево. Тогда с жителями деревни в неформальной обстановке общались, пили чай.

- Мы говорили о том, что нужно новое дыхание для того, чтобы каждый, кто рождается в нашей стране, знал, что у нас есть такие герои, как Зоя Космодемьянская. Зоя - это символ стойкости и героизма, это часть нашего русского духа.

- Три года назад активисты Российского военно-исторического общества Московской области нашли здесь знаменитый дом Кулика (в доме Василия и Прасковьи Кулик Зоя провела последние часы своей жизни. - Авт.). В 2016 году этот домик восстановили, - рассказал Владимир Мединский. - Я рассказал эту историю Андрею Юрьевичу Воробьёву, он, как человек глубоко неравнодушный, болеющий за нашу историю, решил, что надо обязательно сделать это место не обычным музеем, а местом паломничества нашей молодежи, наших граждан, наших ветеранов. Так родился этот проект.

Андрей Воробьёв пригласил ветерана Михаила Щербаева на парад Победы 9 Мая. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

«ЭТО НЕ ПРОСТО СТРОЙКА»

Тогда и появились планы расширения, реконструкции действующего музея. Началось проектирование. А 7 мая в Петрищеве официально начато строительство. Новый музей с интерактивными экспозициями планируют открыть уже через год.

- Для меня большая честь, что мы начинаем этот проект, - сказал Андрей Воробьёв, открывая церемонию закладки первого камня. - Я очень прошу и очень надеюсь, что строители отнесутся к этому добросовестно, как к особой миссии. Это не просто стройка. Это священное дело - построить такой великолепный музей, куда будут приезжать наши дети, внуки.

Общая площадь нового здания музея превысит 2 тысячи квадратных метров. Экспозиция будет разделена на 3 блока: история жизни и подвиг Зои Космодемьянской; Москва и Подмосковье в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны; история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения.

КСТАТИ

Частью экспозиции музея Зои Космодемьянской станет зал «Бессмертного полка». Здесь будет находиться видеотека, где каждый желающий сможет оставить рассказ о своих предках и их фото.

- Музей должен быть современным, говорить с каждым посетителем на языке сегодняшнего дня и использовать все технологические возможности для прославления великого подвига наших людей, - отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. - Таких, как Зоя, мальчиков и девочек, которые своим телом прикрыли Москву и всех нас. Именно так и будет развиваться этот объект с точки зрения и современных технологий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Встреча с ветераном

Позже в деревне Макеиха губернатор поздравил с наступающим Днем Победы 96-летнего ветерана войны Михаила Щербаева. На фронт мужчина попал в 18 лет, в 1943-м. Участвовал в Сталинградской битве, был ранен. Командовал пулеметным взводом и был награжден орденом боевого Красного Знамени.

- Мы гордимся вами и берем с вас пример, - сказал Андрей Воробьёв.

Ветеран рассказал о военных годах, о том, как чудом не погиб в Сталинградской битве. «Несите знамя Победы высоко и гордо. Любите Россию», - подчеркнул Щербаев.

Губернатор пригласил Михаила Щербаева 9 Мая на парад Победы на Красной площади.