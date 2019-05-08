Наше Подмосковье. Сады и аллеи в честь героев

Акцию «Лес Победы» называют и экологической, и патриотической. Во-первых, десятки и сотни тысяч человек каждый год вносят свой вклад в озеленение городов и восстановление лесов. Во-вторых, новые деревья традиционно сажают в память об участниках Великой Отечественной войны, которые ковали нашу Победу. Это особенно важно для воспитания поколения нынешних детей. Так, «Лес Победы» в этом году пройдет под лозунгом «Знаем и помним своих героев!».

В Московской области акция проводится уже в седьмой раз. В 2013 году инициатором ее масштабного проведения по всей области стал губернатор Андрей Воробьёв. И каждый год число участников неизменно увеличивается. На «Лес Победы» люди идут семьями, с друзьями, большими компаниями. Так, в мае 2018 года в высадке деревьев приняли участие более 300 тысяч человек. На землях муниципалитетов - в парках, скверах и во дворах - высадили более 140 тысяч саженцев. В лесах - почти 1,4 миллиона.

- Акция «Лес Победы» пройдет 11 мая и начнется в 11 часов, - напоминает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Это еще одна объединяющая акция, которая позволяет сделать наше Подмосковье комфортным и уютным местом для жизни и работы. Я хочу всех пригласить на это доброе мероприятие.

В этом году акцент сделан именно на озеленении населенных пунктов. Во всех муниципалитетах заранее определены виды деревьев и кустарников, которые предстоит сажать. Например, на улицах Балашихи появятся новые липы, каштаны, клены. В Люберцах и Пушкинском районе будут сажать сирень. В Химках - липу с рябиной. В Красногорске на большей части площадок посадят кусты сирени и форзиции.

- Мы предлагаем на территории всех муниципалитетов Московской области сажать цветущие сады и аллеи в память о наших героях, - рассказал глава Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. - «Лес Победы» пройдет в каждом муниципальном образовании, там запланировано 1419 площадок. В этот день в Подмосковье планируют высадить более 50 тысяч деревьев и кустарников.

На землях лесного фонда организуют еще 84 площадки.

Подсчитано, что с 2013 года в Московской области в рамках акции «Лес Победы» было высажено более 5,7 млн деревьев на общей площади 2,6 тысячи га.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Посади дерево - сделай фото - получи смартфон

Уже не в первый раз во время общеобластных акций по озеленению можно будет совместить полезное с приятным. И поучаствовать в высадке деревьев, и получить призы. Как? Все предельно просто.

1. Делаете во время акции фотографию и выкладываете ее на своей страничке в соцсетях Инстаграм или ВКонтакте. Только не забудьте подписи хештегом #лесПобеды2019!

2. Обязательно укажите до 14 мая под постом о фотоконкурсе на официальных страницах mosoblcomles место, где сажали деревья, отметьте на фото двух своих друзей.

3. Подпишитесь в Инстаграме и ВКонтакте на аккаунты Комитета лесного хозяйства Подмосковья (mosoblcomles) и его главы Ивана Советникова (ivan_sovetnikov).

4. Итоги конкурса будут подведены 20 мая. Счастливчиков из общего числа участников акции случайным образом выберет специальная программа. Участников фотоконкурса в Инстаграме ждут 5 смартфонов, авторов фото в ВК - 5 портативных колонок.

Кстати

ВАЖНО!

Стать участником акции может любой желающий. Главное - выбрать на сайте posadisvoederevo.ru удобную для себя площадку и 11 мая в 11.00 быть на месте.

Погода уже более-менее устоялась, но тем не менее даже в солнечный день лучше всего надеть непромокаемую обувь (резиновые сапоги очень даже подойдут) - все-таки земля сейчас еще влажная. Одежда должна быть удобной. И не забудьте обработать ее сверху спреем от клещей. На всякий случай!

О саженцах и инвентаре беспокоиться не стоит. Молодые деревья, лопаты, ведра, перчатки и прочее вам выдадут на площадке.